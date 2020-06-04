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Изнасилование в Кагарлыке: в деле появились новые пострадавшие от рук ментов

23:00
Кагарлыкские менты изнасиловали как минимум четырех девушек - фото 1
Кагарлыкские менты изнасиловали как минимум четырех девушек

После огласки истории о пытках с изнасилованием 25-летней девушки в Кагарлыке Обуховского района Киевской области к детективам ГБР с аналогичной жалобой обратились еще трое пострадавших от рук мусоров.

Как заявил в четверг, 4 июня исполняющий обязанности главы ГБР Александр Соколов, всех заявительниц некогда допрашивали Сергей Сулима и Николай Кузив.

Менты заявили о сокращении всего штата полиции в Кагарлыке

- В уголовном производстве назначены новые экспертизы, поскольку в деле выявлены дополнительные потерпевшие от рук фигурантов, - отметил руководитель ведомства, отказавшись рассказывать подробности ЧП. - После того, как мы завершим досудебное расследование, а адвокаты ознакомятся с материалами, факты будут обнародованы в суде.

Судя по всему, количество совершенных ментами в Кагарлыке тяжких преступлений намного больше, чем известно, а пострадавшие от насильников просто не писали на них заявлений, поскольку не верили, что злоумышленников можно наказать.

Кроме того, местные жители уже после обнародования информации о недавно случившемся инциденте, рассказали журналистам о том, что применение пыток к задержанным в этом райотделе - обычное дело.

Напомним, 24 мая в полицию поступило сообщение об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к преступлению. Позже насильники были задержаны и помещены в следственный изолятор (ст. 208 УПКУ). По факту правонарушения открыто уголовное производство (по ст. 152 УКУ).

26 мая Голосеевский суд отправил Сергея Сулиму под арест без права внесения залога. Аналогичная мера пресечения была применена и к коллеге оперупоономоченного – Николаю Кузиву.

При этом целый ряд СМИ, освещая этот вопиющий случай, разузнали имя пострадавшей, начали давать его в эфир и даже разнюхивать всевозможные характеристики девушки. Столь эпично проявили себя "плюсы" и другие крупные издания.

Сегодня копы заявили о том, что весь состав райотдела было решено сократить.

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Киевская область Изнасилование в Кагарлыке уголовное дело ГБР полиция Новости
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