Из молдавских банков вывели миллиард по схеме Коломойского и с помощью дочки Привата

Американские детективы раскопали вывод миллиарда из молдавских банков

Американская детективная компания Kroll, которая проводила аудит деятельности уже бывших владельцев "Привата" в Украине, опубликовала свой отчет по поводу нелегального вывода денег из трех крупнейших банков Молдовы.

Как оказалось, к масштабной махинации причастны финансовые структуры множества стран: Украины, России, Кипра, Казахстана, Латвии и Эстонии.

Согласно расследованию детективов, с 2012 по 2014 годы из Молдовы вывели миллиард долларов.

Структура Игоря Коломойского участвовала в части проведенных транзакций: выведенные из молдавских банков деньги проходили через "дочку" Привата в Латвии - Metrobank, причастной к Elitar Group. Счета этой компании фигурируют и в выведении средств из "ПриватБанка" накануне его национализации.

Прогнали 19,3 миллиона долларов одного из молдавских банков через связанную с Коломойским компанию в 2013-м году.

Всего же, как следует из отчета детективов, из Unibank, Banca sociala и Вanca de economii с 2012 по 2014-й вывели без малого 15% ВВП страны - миллиард долларов.

Действовали злоумышленники по той же схеме, что и экс-владельцы "Привата": выдавали заведомо невозвратные кредиты фирмам бизнесмена Илана Шора под государственные гарантии.

Впрочем, официально список причастных к махинациям засекречен. Так что неизвестно, фигурирует ли в нем Игорь Коломойский или нет.

Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского.

Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен.