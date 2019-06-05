Коломойский и Боголюбов могут стать фигурантами крупнейшего в мире дела об отмывании денег

Коломойский может встрять из-за отмывания сотен миллиардов в США

Самый влиятельный человек Украины Игорь Коломойский, а также его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов имеют все шансы войти в историю как рекордсмены по отмыванию денег. Через счета дельцов прогнали до 470 миллиардов долларов.

В среду, 5 июня, стали известны результаты иска, поданного ПриватБанком против бывших владельцев финансового учреждения в Канцелярский суд штата Делавэр.

А речь идет о просто невероятной сумме денег. И, судя по всему, речь идет о самом масштабном отмывании денег группой лиц за всю историю человечества.

По данным американского аналитического центра Atlantic Council, в качестве ответчиков юристы "ПриватБанка" указали Коломойского, Боголюбова, три гражданина США и 19 компаний, чья деятельность напрямую связана с олигархами.

В документах сказано, что с января 2006 по декабрь 2016 через счета бенефициаров предприятий в филиале "ПриватБанка" на Кипре для отмывания денег прогнали 470 миллиардов долларов. Эта сумма в два раза превышает ВВП Кипра за 10 лет, так что если в суде докажут, что подобные движения средств проводили именно для отмывания, кейс станет крупнейшим в истории.

Более того, не смотря на то, что иск гражданский, обвинения Коломойского и Боголюбова носят криминальный характер. Так что не исключено, что Штаты откроют против олигархов очередное уголовное дело.

Впрочем, когда это произойдет, спрогнозировать сложно, поскольку сам иск включает в себя 104 страницы текста и доказательств того, как украинские деньги отмывались в США Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Схема, которой пользовались дельцы, поражает своей простотой - они даже не предпринимали никаких мер предосторожностей. "ПриватБанк" собирал розничные депозиты в Украине, а деньги затем прогонял через филила на Кипре. В качестве прокладок использовали созданные тремя американцами анонимные фирмы, которые регистрировали во Флориде, Нью-Джерси, Орегоне и штате Делавэр.

На полученные деньги ответчики покупали коммерческую недвижимость и ферросплавные компании.