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Инаугурация Зеленского: сеть взорвалась МЕМАМИ

19:30
Инаугурация Зеленского: сеть взорвалась МЕМАМИ - фото 1
Инаугурация Зеленского: сеть взорвалась МЕМАМИ

В понедельник, 20 мая, экс-шоумен Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу. Было сказано много слов, сделано уйму заявлений и ….мемасиков.

Победа Зеленского: лучшие МЕМЫ

Владимир Зеленский прибыл в Раду при полном параде.

Инаугурация Зеленского: сеть взорвалась МЕМАМИ - фото 181296
Парламент трепетал.
Инаугурация Зеленского: сеть взорвалась МЕМАМИ - фото 181297
И вот, новый гарант занял заслуженный трон.
Инаугурация Зеленского: сеть взорвалась МЕМАМИ - фото 181298
Настало время ДРААААКАРИИИС! Парламент распустили.
Инаугурация Зеленского: сеть взорвалась МЕМАМИ - фото 181299

 

Одному нардепу даже поплохело.

Инаугурация Зеленского: сеть взорвалась МЕМАМИ - фото 181303

 

Луценко и Грицаку тожк нехорошо....

Инаугурация Зеленского: сеть взорвалась МЕМАМИ - фото 181305

А тем временем экс-президенты...

Инаугурация Зеленского: сеть взорвалась МЕМАМИ - фото 181300
Порошенко вообще ловит кайф.
Инаугурация Зеленского: сеть взорвалась МЕМАМИ - фото 181301
Или нет?
Инаугурация Зеленского: сеть взорвалась МЕМАМИ - фото 181302
А тем временем многие телезрители...
Инаугурация Зеленского: сеть взорвалась МЕМАМИ - фото 181304
Напомним,
20 мая свершилась история – Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Началась новая эпоха. Что теперь будет с Украиной? Итак, нашу страну ожидают…..
https://beztabu.net/novosti_t4952
20 мая свершилась история – Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Началась новая эпоха. Что теперь будет с Украиной? Итак, нашу страну ожидают
 
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