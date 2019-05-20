Инаугурация Зеленского: сеть взорвалась МЕМАМИ
Инаугурация Зеленского: сеть взорвалась МЕМАМИ
В понедельник, 20 мая, экс-шоумен Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу. Было сказано много слов, сделано уйму заявлений и ….мемасиков.
Владимир Зеленский прибыл в Раду при полном параде.
Парламент трепетал.
И вот, новый гарант занял заслуженный трон.
Настало время ДРААААКАРИИИС! Парламент распустили.
Одному нардепу даже поплохело.
Луценко и Грицаку тожк нехорошо....
А тем временем экс-президенты...
Порошенко вообще ловит кайф.
Или нет?
А тем временем многие телезрители...
Напомним,
20 мая свершилась история – Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Началась новая эпоха. Что теперь будет с Украиной? Итак, нашу страну ожидают…..20 мая свершилась история – Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Началась новая эпоха. Что теперь будет с Украиной? Итак, нашу страну ожидают…
https://beztabu.net/novosti_t4952
https://beztabu.net/novosti_t4952
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