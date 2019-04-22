Победа Зеленского: лучшие МЕМЫ

Победа Зеленского: лучшие МЕМЫ

День 21 апреля наконец-то отгремел. Второй тур завершился сокрушительной победой Зеленского. Фанаты комика (считай президента – прим. ред) рыдали от счастья, противники – от горя. И как всегда оказались третьи, юморные товарищи, которые не могли не отметить начало новой эпохи шуточками и мемами.

Уже во время дебатов стало понятно, что Зеленский явно на коне.

Весь мир внимал словам шоумена.

Несмотря на предварительные ласки кандидатов друг к другу....