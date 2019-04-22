Победа Зеленского: лучшие МЕМЫ
Победа Зеленского: лучшие МЕМЫ
День 21 апреля наконец-то отгремел. Второй тур завершился сокрушительной победой Зеленского. Фанаты комика (считай президента – прим. ред) рыдали от счастья, противники – от горя. И как всегда оказались третьи, юморные товарищи, которые не могли не отметить начало новой эпохи шуточками и мемами.
Уже во время дебатов стало понятно, что Зеленский явно на коне.
Весь мир внимал словам шоумена.
Несмотря на предварительные ласки кандидатов друг к другу....
...по большому счету вкусы украинцев изменились мало. Наступили выборы. Многие гадали, кто же победит.
А победил Зеленский.
Эпоха Петра подошла к концу.
Порошенко расстроился.
Сторонники гаранта тоже в панике. Неужели это реванш?
Они уже представили Зеленского президентом.
И далекое будущее Украины.
Но это еще не конец и далеко не начало.
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