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Победа Зеленского: лучшие МЕМЫ

08:39
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Победа Зеленского: лучшие МЕМЫ

День 21 апреля наконец-то отгремел. Второй тур завершился сокрушительной победой Зеленского. Фанаты комика (считай президента – прим. ред) рыдали от счастья, противники – от горя. И как всегда оказались третьи, юморные товарищи, которые не могли не отметить начало новой эпохи шуточками и мемами.

Уже во время дебатов стало понятно, что Зеленский явно на коне.

Второй тур: как Зеленский разгромил Порошенко

Весь мир внимал словам шоумена.

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Несмотря на предварительные ласки кандидатов друг к другу....
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...по большому счету вкусы украинцев изменились мало. Наступили выборы. Многие гадали, кто же победит.
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А победил Зеленский.
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Эпоха Петра подошла к концу.
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Порошенко расстроился.
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Сторонники гаранта тоже в панике. Неужели это реванш?
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Они уже представили Зеленского президентом.
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И далекое будущее Украины.
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Но это еще не конец и далеко не начало.
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