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Зеленский распустил Верховную Раду. Пока на словах

11:11
Зеленский распустил Верховную. Пока на словах - фото 1
Зеленский распустил Верховную. Пока на словах

В понедельник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады.

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Свое решение глава государства озвучил во время выступления в ВРУ.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине!", - заявил Владимир Зеленский.

Однако не все так просто: нардепы могут воспрепятствовать решению президента, подав иск в Конституционный суд Украины. Что тот решит - загадка.

На днях партия "Народный фронт" вышла из коалиции, чтобы воспрепятствовать роспуску парламента. Однако Команда Зе однозначно заявила, что "нельзя выйти из того, чего нет". И действительно, несмотря на заявления Парубия, коалиции как таковой нет уже давно.

Если парламент все же распустят, выборы состоятся 14 июля.

Напомним, избранный президент Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым Украине.

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