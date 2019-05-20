Нардепу Порошенко поплохело от Зеленского. Его увезла скорая
Во время инаугурации Владимира Зеленского депутату от БПП Николаю Паламарчуку стало плохо. Его увезла скорая.
Об этом сообщает Liga.net.
По данным СМИ, у народного избранника подскочило давление. Около 11:35 Паламарчука вывезли на инвалидной коляске из здания.
Помощник Паламарчука Игорь Павловский будто бы передавал деньги на убийство женщины. Сам же депутат все отрицает, но и дело об убийстве Гандзюк еще никто не закрывал.
Напомним, в понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины.
Избранный президент Владимир Зеленский прибыл к зданию Верховной Рады ровно в 10 часов утра. Поприветствовав народ и СМИ, он вошел в Раду.
Спикер ВРУ Парубий начал презентацию присутствующих гостей: экс-президентов Украины (включая Порошенко) и глав других государств.( президентов Грузии, Литвы, Латвии Эстонии и пр. - прим. ред).
После оглашения результата президенстких выборов 21 апреля 2019 г, выступила глава Конституционного суда Украины Наталья Шаптала.
И вот, Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины.