Нардепу Порошенко поплохело от Зеленского. Его увезла скорая

Депутату Порошенко поплохело от Зеленского

Во время инаугурации Владимира Зеленского депутату от БПП Николаю Паламарчуку стало плохо. Его увезла скорая.

Об этом сообщает Liga.net.

По данным СМИ, у народного избранника подскочило давление. Около 11:35 Паламарчука вывезли на инвалидной коляске из здания.

Отметим, что еще недавно имя нардепа фигурировало в истории с убийством активистки Екатерины Гандзюк.

Помощник Паламарчука Игорь Павловский будто бы передавал деньги на убийство женщины. Сам же депутат все отрицает, но и дело об убийстве Гандзюк еще никто не закрывал.

Напомним, в понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины.

Избранный президент Владимир Зеленский прибыл к зданию Верховной Рады ровно в 10 часов утра. Поприветствовав народ и СМИ, он вошел в Раду.

Спикер ВРУ Парубий начал презентацию присутствующих гостей: экс-президентов Украины (включая Порошенко) и глав других государств.( президентов Грузии, Литвы, Латвии Эстонии и пр. - прим. ред).

После оглашения результата президенстких выборов 21 апреля 2019 г, выступила глава Конституционного суда Украины Наталья Шаптала.

И вот, Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины.