ЗЕЛЕНСКИЙ - ПРЕЗИДЕНТ: началась новая эпоха

Зеленский стал порезидентом

В понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Началась новая эпоха.

Избранный президент Владимир Зеленский прибыл к зданию Верховной Рады ровно в 10 часов утра. Поприветствовав народ и СМИ, он вошел в Раду.

Спикер ВРУ Парубий начал презентацию присутствующих гостей: экс-президентов Украины (включая Порошенко) и глав других государств.( президентов Грузии, Литвы, Латвии Эстонии и пр. - прим. ред).

После оглашения результата президенстких выборов 31 марта 2019, выступила глава Конституционного суда Украины Наталья Шаптала

И вот, Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины.

После получения регалий, избранный гарант выступил перед народом Украины. В своей речи он отметил, что "президентом является весь народ". Владимир Зеленский пообещал быть "своим" для все нации и призвал всех объединиться для общей цели.

И тут же озвучил главную цель: решение проблемы Донбасса.

"Не мы начали эту войну, но мы ее окончим".

Теперь началась новая эпоха.

Напомним, в воскресенье, 19 мая, состоялась закрытая репетиция инаугурации избранного гаранта.