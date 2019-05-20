ЗЕЛЕНСКИЙ - ПРЕЗИДЕНТ: началась новая эпоха
В понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Началась новая эпоха.
Избранный президент Владимир Зеленский прибыл к зданию Верховной Рады ровно в 10 часов утра. Поприветствовав народ и СМИ, он вошел в Раду.
Спикер ВРУ Парубий начал презентацию присутствующих гостей: экс-президентов Украины (включая Порошенко) и глав других государств.( президентов Грузии, Литвы, Латвии Эстонии и пр. - прим. ред).
После оглашения результата президенстких выборов 31 марта 2019, выступила глава Конституционного суда Украины Наталья Шаптала
И вот, Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины.
После получения регалий, избранный гарант выступил перед народом Украины. В своей речи он отметил, что "президентом является весь народ". Владимир Зеленский пообещал быть "своим" для все нации и призвал всех объединиться для общей цели.
И тут же озвучил главную цель: решение проблемы Донбасса.
"Не мы начали эту войну, но мы ее окончим".
Теперь началась новая эпоха.
Напомним, в воскресенье, 19 мая, состоялась закрытая репетиция инаугурации избранного гаранта.