Игры оккупантов: Что будет с «ДНР» после Захарченко

12:35 , Сегодня , Сегодня

На похороны как на праздник

Выводы по мотивам убийства Александра Захарченко на холодную голову от постоянного автора Без Табу.

События последних трех суток в так называемой «ДНР» четко дали понять: все настолько смешалось в кучу, что даже кураторы из Кремля во главе с Сурковым запутались в происходящем. А о рядовых оккупантах и их пособниках из числа местных жителей в этом контексте и подавно говорить не приходится. Это напоминает возню в четырех стенах логова террористов спустя мгновение после взрыва светошумовой гранаты – ничего не вижу, ничего не слышу, но отбиваться как-то надо, пускай и бить приходится по своим.

Из всех попыток приплести к «чрезвычайному происшествию» мифических украинских диверсантов последняя выглядит наиболее бестолковой. Да, ВСУ недавно вплотную подобрались к Горловке, до Донецка теперь рукой подать. Но на этом список логичных утверждений заканчивается. Делать нашим больше нечего, как играться в городскую герилью в захваченном незваными гостями из РФ полупустом мегаполисе. Да и ликвидация лично Захарченко на повестке дня отдельно от освобождения города никогда на повестке дня не стояла.

Сейчас очевидно, что взрыв в кафе «Сепар» организовал кто-то из ближайшего окружения убитого торговца курами. Лишним доказательством этой версии служит следующий факт: вечером 31 августа 2018 здесь планировались поминки по Иосифу Кобзону в весьма узком кругу. Если верить некоторым источникам, закладки взрывчатки около этого заведения общепита обнаруживали неоднократно, но гауляйтер со свитой упорно продолжал там столоваться. Подобная самоуверенность как-то не вяжется со всеохватывающей паранойей, накрывшей горе-предводителя в последние несколько месяцев.

"Ташкент" - жив

Параллельно начинает казаться нежизнеспособной другая версия, согласно которой целью покушения был не Захарченко, а Тимофеев, более известный как «Саша Ташкент». Во-первых, главбух так называемой «молодой республики» крещение нежданным огнем пережил, хоть и пострадал ощутимо. Во-вторых, он без малейших опасений явился на похороны соратника в образе «Щорса наших дней». Если бы «Ташкента» действительно убрать собирались, то даже проводов в последний путь не стали бы ждать – на крайний случай можно было даже медикам порекомендовать не мешать пациенту помирать

Закрытие города для въезда-выезда и массовые облавы лишь на первый взгляд понадобились исключительно для пропагандистской картинки. Дело скорее в том, что Захарченко с приближенными в последнее время слишком уж активно отбирали себе процент от всех ввозимых в регион товаров и ресурсов. И этих самых приближенных новой дежурной «бригаде власти» зачистить нужно было позарез. Ведь в войне мародеров конкурентов желательно устранять раз и навсегда. Официальным же поводом для принятия столь жестких мер объявили поиск телохранителя, который вроде как умудрился испариться с места взрыва. Как говорится, ни признаков жизни, ни тела в морге. Но вопрос «а был ли мальчик телохранитель?» напрашивается сам собой – уж слишком гладко выглядит сей расклад.

Почетные гости церемонии

Правда, по итогам арестов и допросов по методике КГБ сложилось впечатление, что людей отловили преимущественно случайных. Кто-то якобы признался в том, чего наверняка не делал, другие заявили, что все это время сотрудничали с Украиной. Кремль, конечно, получил материал для творения новой антиукраинской страшилки. Но похоже, что и в Москве уже не слишком верят информации, передаваемой с юго-западного направления ручными обезьянами.

Да и сами обезьяны местами перестают быть ручными. К примеру, глава «совета министров» так называемой «ЛНР» Сергей Козлов через пару часов после происшествия в Донецке в панике махнул за поребрик. И чутье подсказывает, что возвращаться он не намерен. Заменивший не так давно Плотницкого в качестве зиц-председателя луганских уголовников Леонид Пасечник пока никуда не сбежал, но всему свое время. Кому как не бывшему высокопоставленному сотруднику СБУ понимать, что никакие украинские ДРГ здесь ни при чем, а подвоха стоит ждать от «старших товарищей»?

Так или иначе, но реальная картина сложится лишь после действий (а не привычного пустословия) РФ. Очередную попытку оккупантов рвануть под шумок в наступление позвольте вынести за скобки - вряд ли она связана с желанием «отомстить за своего». Внимание нужно обращать на другое: кому Кремль даст/оставит полномочия распоряжаться финансами на оккупированных территориях? Вариантов не так и много – выживший Тимофеев, жаждущий настоящей власти экс-начальник фан-клуба «Шахтера» Трапезников или спущенная по приказу сверху «темная лошадка». И ясность может наступить не через неделю и даже не через месяц.

Захарченко - мертв, дальше все будет только интереснее

Если же говорить о прогнозах на отдаленное будущее, стоит вспомнить, как сложились судьбы «пламенных революционеров» столетней давности, воевавших и побеждавших на стороне большевиков. Многие из них не то что до апогея «красного террора», а даже до времен НЭП не дожили. Естественной смертью на старости лет умерли единицы. Мелочевку же, сопоставимую по значимости с условным Захарченко, и вовсе пускали в расход, не покидая поля очередного боя. Так что оставшимся в живых идеологам и предводителям вроде Гиркина, Пушилина, Ходаковского и Безлера действительно стоит поднапрячься, поскольку зима близко.

Впрочем, Украина лишь останется в выигрыше, если дети так называемой революции перегрызут друг друга в кратчайшие сроки при содействии Москвы.

Виталий Могилевский, Без Табу