Ужин с видом на ад: Почему смерть Захарченко не стоит считать неожиданностью

12:50 , Сегодня , Сегодня

Кафе "Сепар" укрепило свой культовый статус

Автор Без Табу разбирается с обстоятельствами смерти русской марионетки Александра Захарченко, озвучивает наиболее вероятные версии, а также рассказывает, что будет с оккупированной частью Донбасса далее.

Давайте говорить откровенно: само по себе убийство Александра Захарченко ни для кого сюрпризом не стало (мы писали об этом еще в 2016-м). Точнее, даже не убийство, а показательно неаккуратное устранение в стиле товарищей с Лубянки. В Москве ведь все еще официально пытаются всех убедить, что случившееся на Донбассе четыре года назад – следствие народных волнений и революции, а не российского военного вмешательства в дела сопредельного государства. А раз революция случилась, то и детей своих, согласно заветам Дантона и дополнения к ним большевиков, кушать должна на завтрак, обед и ужин.

Карманный гауляйтер Суркова великолепно осознавал, что убрать его могут в любой момент. И даже не потому, что верных соратников “Моторолу”” и Гиви” весьма оригинальным способом успели отправить в ад. Просто на самого бывшего торговца курами и сантехникой уже нападали неоднократно, и каждый раз это выставлялось как происки украинской “ДРГ”. Отсюда и прогрессировавшая день ото дня паранойя, которая выражалась, к примеру, в полном игнорировании лифтов, которые так любил “Моторола”.

Бывший продавец кур в зените славы

Если судить по тому, насколько экстренно временно обладающие властью на временно оккупированных украинских территориях террористы решили возникшие организационные проблемы, то вывод напрашивается простой: за взрывом в кафе «Сепар» стояли свои. Или же из Москвы незадолго до происшествия спустили указания, чем заняться вечером пятницы и куда лучше не ходить. В пользу этой версии свидетельствует моментальная реакция кремлевской пропаганды, которая обвинила в убийстве украинскую сторону.

Кстати, точно так было в случае с "убийством Бабченко", а если копнуть глубже - можно вспомнить хрестоматийный прокол КГБ с покушением на Папу Иоанна Павла Второго, когда СССР не учтя разницы во времени заявил о своей непричастности заранее.

Но смущает кое-что другое. После предыдущих покушений на Захарченко псевдолиберальные источники из РФ наперебой сообщали о том, что замену ему пришлют непосредственно из-за поребрика. Даже объяснение правдоподобное находили: кураторы мертворожденного проекта «Новороссия» окончательно разуверились в «мирных трактористах» и теперь сделают ставку на проверенных людей, способных максимально быстро навести в так называемой “ДНР” порядок. Но на деле в России об этом, кажется, не задумывались вовсе.

Сурков остался без кума

Неизвестно, как надолго воображаемые полномочия руководителя получил другой бывший сотрудник Рината Ахметова - Дмитрий Трапезников. Но изучение биографии сепаратиста, когда-то руководившего фан-клубом «Шахтера», дает понять, что палец ему в рот лучше не класть, а то еще руку по локоть отхватит. Для профессионального мошенника-приспособленца вполне нормальное явление.

Хорошо бы еще выяснить, контактирует ли новый «наместник Путина-Суркова» с разбежавшейся по заграницам былой политической элитой во главе с Ахметовым. Представители донецких ультрас до сих пор уверены, что Трапезникова к ним заслал Борис Колесников, прикрывавшим прочие неблаговидные начинания своего протеже. Экс-министр инфраструктуры в правительстве Азарова, а ныне фейсбук-патриот Украины наверняка многозначительно промолчит в ответ, как и его хозяин-олигарх. Однако молчание вопрос с повестки дня не снимает.

"Саша Ташкент" мог быть настоящей целью

Нельзя не обратить внимания на то, что помимо Захарченко при взрыве серьезно пострадал Александр Тимофеев, серый кардинал и “мозг” по прозвищу «Ташкент». Люди в теме вроде массово рекрутирующего и отправляющего на восток Украины российских наемников Михаила Полынкова и вовсе утверждают, что именно он был настоящей целью давших маху исполнителей заказа. Версия эта хоть и кажется попыткой отвлечь от истины, но правда в том, что Тимофеев действительно «сидел на потоках» и вел бухгалтерию террористов, пока его номинальный «шеф» игрался в «публичного политика”, вернее - спивался. И даже мотив убийства при таком раскладе вырисовывается крайне четкий – кто в таком бардаке владеет материальными ресурсами, тот владеет ситуацией.

Кстати, все лишний раз убедились в том, что для РФ все карты из кремлевской колоды ниже валета – не более чем расходный материал. В случае с оккупированным Донбассом очередную замену смотрящего даже не пытаются выдать за последствия несчастного случая или запущенной болячки, залечить которую не сумели «врачи при погонах», как бывало с лидерами оккупированной русскими грузинской Абхазии. А все потому, что Путину здесь нет надобности изображать доброго царя, так как местное население последние лет сто обрабатывали исключительно методом кнута и еще раз кнута. Вон и Трапезников (или те, кто стоит за ним) на фоне обещаний присоединить захваченные территории к РФ уже начал всеохватывающую охоту на сомневающихся в правильности такого курса. Ничего удивительного, ведь страх все еще остается главным оружием любого тоталитарного режима. А реального расследования в планах не было изначально. Зачем мельтешить, если нужным людям все и так понятно?

На культурном фронте

Единственными людьми, в жизни которых вся эта галиматья ничего принципиально не поменяет, остаются немногочисленные жители оккупированных районов, которые на деле сохранили лояльность Украине. Им-то при любом гауляйтере ничего хорошего не светит из-за собственной позиции, которую иногда даже озвучивать не обязательно, чтобы загреметь «на подвал». Спонтанные репрессии оккупантов – не то явление, к которому можно привыкнуть за несколько лет в изоляции.

Виталий Могилевский, Без Табу