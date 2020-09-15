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Хасиды не сдаются: граница с Беларусью заблокирована (ВИДЕО)

12:00
Хасиды ждут пока их пропустят в Украину - фото 1
Хасиды ждут пока их пропустят в Украину

Начиная с понедельника, 14 сентября, и до сих пор пограничиники были вынуждены заблокировать работу КПВВ "Новые Ярыловичи". Спустя сутки с лишним после попытки сотен паломников прорваться к нам в страну, открыть пункт пропуска пограничники до сих пор не могут.

Как заявили сегодня на странице Государственной пограничной службы в Facebook, большое количество хасидов продолжает тусить возле пункта пропуска "Новые Яриловичи", из-за чего восстановить работу не представляется возможным.

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"По состоянию на сегодняшнее утро, по имеющейся у ГПСУ информацией между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан. Они не покидают попыток попасть в Украину, даже получив разъяснения и четко осознавая ограничения въезда иностранцев, введенные с целью недопущения распространения по территории Украины коронавирусной инфекции", - отметили защитники границы.

Напомним, летом главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что Кабмин разрешил приезд 5 тысяч паломников в Умань. В августе Минздрав Израиля официально выступил против этой идеи, однако со стороны украинского правительства какие-либо действия предприняты не были.

17 августа мэр Умани Александр Цебрий пообещал установить блокпосты на границах города. Для пущей эффективности ограничительных мер, политик отправился в Киев для личной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, но аудиенции не был удостоен. В итоге в конце августа, несмотря на призывы Кабмина не приезжать в Украину, а также декларируемые властями ограничения, Умань заполонили тысячи хасидских паломников.

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