Сотни хасидов штурмуют границу Украины и Беларуси, Киев стянул Нацгвардию

Хасиды хотят прорваться в Украину

Несмотря на ограничения въезда и просьбы израильских властей воздержаться от посещения Украины, около 1500 паломников прибыли в Беларусь, откуда надеются прорваться в нашу страну и добраться до Умани.

В Государственной пограничной службе с буйными и отрицающими коронавирус иностранцами общаются весьма вежливо. Разруливать ситуацию прибыл лично глава ГПСУ Сергей Дейнеко, который попытался образумить хасидов и ссылался на постановление Кабмина об ограничениях.

Само собой, руководителя пограничного ведомства никто не слушал, а паломники на самом деле от своих умыслов не отказались. Хотя и сделали вид, что в Украину не собираются.

По данным беларусских СМИ, на границе между странами уже собрались около 1500 человек, планирующих посетить могилу Цадика Нахмана. Несколько сотен из них пытались сегодня прорваться через один из пунктов пропуска в Черниговской области.

- Глава ведомства четко указал о недопущении нарушения границы иностранцами, ведь они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения границы, - отметили в ГПСУ. - В данный момент ситуация контролируемая.

Для того, чтобы сдержать потенциальные штурмы границ, их охранники задействовали свои резервы и подтянули на помощь полицию и Нацгвардию.

Напомним, летом главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что Кабмин разрешил приезд 5 тысяч паломников в Умань. В августе Минздрав Израиля официально выступил против этой идеи, однако со стороны украинского правительства какие-либо действия предприняты не были.

17 августа мэр Умани Александр Цебрий пообещал установить блокпосты на границах города. Для пущей эффективности ограничительных мер, политик отправился в Киев для личной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, но аудиенции не был удостоен. В итоге в конце августа, несмотря на призывы Кабмина не приезжать в Украину, а также декларируемые властями ограничения, Умань заполонили тысячи хасидских паломников.