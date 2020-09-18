Хасиды массово уезжают белорусско-украинской границы

Хасиды уезжают

Спустя несколько дней безудержных и бессмысленных тусовок у пункта пропуска "Новые Яриловичи" паломники решили снять свой лагерь и вернуться из нейтральной зоны в Беларусь до наступления шаббата.

Утром в пятницу, 18 сентября, хасиды начали собираться и проходить контроль на пограничных пунктах пропуска Беларуси.

Об этом заявила исполняющая обязанности главы пресс-службы Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова. По ее словам, в данный момент у закрытого КПП "Новые Яриловичи" остаются около 700 человек.

Вполне может быть, что паломники решили попытаться прорваться через другие пункты пропуска, но это маловероятно, поскольку праздник Рош ха-Шана уже начался и добраться до своего традиционного места гуляния - Умани - они уже вряд ли успеют.

Дело в том, что с заходом сонца в пятницу наступает шаббат и, собственно, Новый год. В этот день правоверным иудеям ничего нельзя делать, а тем более - прорывать границу с Украиной.

Как известно, по данным ГПСУ, со стороны Беларуси, ожидали разрешение на въезд в Украину около 2,5 тысяч хасидов. При этом у четырех из них обнаружили COVID-19.

Напомним, летом главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что Кабмин разрешил приезд 5 тысяч паломников в Умань. В августе Минздрав Израиля официально выступил против этой идеи, однако со стороны украинского правительства какие-либо действия предприняты не были.

17 августа мэр Умани Александр Цебрий пообещал установить блокпосты на границах города. Для пущей эффективности ограничительных мер, политик отправился в Киев для личной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, но аудиенции не был удостоен. В итоге в конце августа, несмотря на призывы Кабмина не приезжать в Украину, а также декларируемые властями ограничения, Умань заполонили тысячи хасидских паломников.