ОПУ обвинил Беларусь в "хасидском кризисе" на украинской границе
Банковая обвинила Беларусь в нагнетании хасидского кризиса на украинско-белорусской границе.
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
"Призываем белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев. Вынуждены также констатировать, что личное оскорбление определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня, к сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений", - говорится в сообщении.
Также в ОПУ отметили, что властям Беларуси не стоит забывать о пандемии коронавируса.
"Каждое государство во время пандемии должно проводить прозрачную и ответственную политику, направленную на остановку распространения COVID-19, и воздержаться от провоцирования негативных вариантов развития эпидемической ситуации в соседних странах", - подытожил Офис президента Украины.
Что было ранее?
В конце августа, несмотря на призывы Кабмина не приезжать в Украину, Умань заполонили тысячи хасидских паломников.
Ограничив в конце-концов въезда хасидов на территорию страны, правительство столкнулось с новой проблемой: около 2000 евреев столпились у белорусско-украинской границы в надежде прорваться в нашу страну и добраться до Умани.
15 сентября официальный Минск предложил Украине создать зеленый коридор для паломничества хасидов.