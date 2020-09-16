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ОПУ обвинил Беларусь в "хасидском кризисе" на украинской границе

15:41
ОПУ обвинил Беларусь в "хасидском кризисе" на украинской границе - фото 1
ОПУ обвинил Беларусь в "хасидском кризисе" на украинской границе

Банковая обвинила Беларусь в нагнетании хасидского кризиса на украинско-белорусской границе.

В МИД отказались пропустить хасидов из Беларуси в Украину

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Призываем белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев. Вынуждены также констатировать, что личное оскорбление определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня, к сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений", - говорится в сообщении.

Также в ОПУ отметили, что властям Беларуси не стоит забывать о пандемии коронавируса.

"Каждое государство во время пандемии должно проводить прозрачную и ответственную политику, направленную на остановку распространения COVID-19, и воздержаться от провоцирования негативных вариантов развития эпидемической ситуации в соседних странах", - подытожил Офис президента Украины.

Что было ранее?

В конце августа, несмотря на призывы Кабмина не приезжать в Украину, Умань заполонили тысячи хасидских паломников.

Ограничив в конце-концов въезда хасидов на территорию страны, правительство столкнулось с новой проблемой: около 2000 евреев столпились у белорусско-украинской границы в надежде прорваться в нашу страну и добраться до Умани.

15 сентября официальный Минск предложил Украине создать зеленый коридор для паломничества хасидов.

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