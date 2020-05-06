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ГСЧС локализировала пожары в Чернобыле: Все подробности

09:25
ГСЧС локализировала пожары в Чернобыле: Все подробности - фото 1
ГСЧС локализировала пожары в Чернобыле: Все подробности

Спасатели ГСЧС локализировали пожары в Чернобыльской зоне.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

"Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. По состоянию на 7 ч. 6 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников", - говорится в сообщении.

К тушению огня привлечены 53 человека и 31 единица техники лесхозов. Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения не превышает допустимой нормы.

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС загорелся лес. Спасатели ГСЧС подняли авиацию для тушения пожара. По уверению пожарных, ситуация по локализации огня являлась полностью контролируемоей, радиационный фон не превышал допустимой нормы.

14 апреля из-за дождя пожары прекратились, спасателям лишь осталось дотушить тлеющую траву.

16 апреля пожары возобновились с новой силой.

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