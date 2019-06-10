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Гриценко сказал, с кем пойдет в Раду

15:30
Гриценко представил свои списки - фото 1
Гриценко представил свои списки

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко назвал первую пятерку своей партии.

Огромный триумф: Слуга народа завоюет Раду

Вполне ожидаемо, что под первым номером записан сам полковник. Далее по списку идут глава "Народного контроля" Дмитрий Добродомов, лидер "Ридна краина" Николай Томенко, Николай Катеринчук и общественный деятель Марина Соловьева.

Отметим, что согласно последним соцопросам, в Раду проходит лишь несколько партий. И политсилы Гриценко среди этих нескольких нет: по данным КМИС, экс-кандидат в президенты набирает всего 1,8 % голосов.

Напомним, ранее презентацию своих кандидатов провели Слуга народа, Голос, Оппозиционная платформа и пр. партии.

Наиболее оригинальной оказалась политсила Зеленского. Так, намедни стало известно, что от "Слуги" в Раду выдвинется Жан Беленюк. Спортсмен станет первым чернокожим депутатом в истории страны.

"Голос" Вакарчука также вооружился знаменитостями. Кроме самого Святослава, конечно. Так, о желании пойти в Раду заявил Сергей Притула.

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Анатолий Гриценко довыборы в Раду Партия Голос Партия Слуга народа нардеп Новости Украина
Интерфакс Украина
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