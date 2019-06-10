Гриценко сказал, с кем пойдет в Раду

Гриценко представил свои списки

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко назвал первую пятерку своей партии.

Вполне ожидаемо, что под первым номером записан сам полковник. Далее по списку идут глава "Народного контроля" Дмитрий Добродомов, лидер "Ридна краина" Николай Томенко, Николай Катеринчук и общественный деятель Марина Соловьева.

Отметим, что согласно последним соцопросам, в Раду проходит лишь несколько партий. И политсилы Гриценко среди этих нескольких нет: по данным КМИС, экс-кандидат в президенты набирает всего 1,8 % голосов.

Напомним, ранее презентацию своих кандидатов провели Слуга народа, Голос, Оппозиционная платформа и пр. партии.

Наиболее оригинальной оказалась политсила Зеленского. Так, намедни стало известно, что от "Слуги" в Раду выдвинется Жан Беленюк. Спортсмен станет первым чернокожим депутатом в истории страны.

"Голос" Вакарчука также вооружился знаменитостями. Кроме самого Святослава, конечно. Так, о желании пойти в Раду заявил Сергей Притула.