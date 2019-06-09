Вакарчук представил список партии: кто идёт на выборы в "Голосе"

Святослав Вакарчук представил списки своей партии / Цензор.Нет

В субботу, 8 июня, на Старокиевской горе прошёл первый съезд новосозданное политсилы Святослава Вакарчука "Голос", в ходе которого артист презентовал команду. Стоит отметить, что в списке поддерживающих фронтмена "Океана Ельзи" минимальное количество зашкваренных и вызывающих вопросы персонажей.

Судя по всему, Святослав Вакарчук занимается созданием противовеса "Слуге народа", где уже сейчас продают места в Раду по мажоритарной системе.

Ценник, как утверждают многие поддерживающие Зе волонтеры, стартует с 300 тысяч долларов. А пока Зеленский занят торгами и попытками установить собственную вертикаль власти, "Голос" захватывает аудиторию.

Правда, отбирает Святослав Вакарчук рейтинги не у "Слуги народа" и объединяющихся регионалов, а у Петра Порошенко и других проукраинских партий.

Тем не менее, на фоне давно не новых и погрязших в коррупции лиц из других политсил список Вакарчука смотрится эффектно. Даже не смотря на то, что певец обещал не брать в партию действующих или когда-либо бывших нардепами, но от "Голоса" по мажоритарке идут четыре парламентария - Леонид Емец, Виктория Войцыцкая, Виктория Пташник, Павел Ризаненко.

Что же касается первой двадцатки Вакарчука, то возглавил список сам создатель партии. Вслед за ним расположилась бывшая заместительница министра экономики Айвараса Абромавичуса Юлия Клименко.

Третье место заняла известная айтишница Кира Рудык, которая возглавляет компанию Ring Ukraine. Затем по списку проходят эксперт по связям с Верховной Радой, соучредитель проекта PolitEyes Ярослав Железняк, антикоррупционный активист Александра Устинова, управляющий партнёр юридической фирмы "Василь Кисиль и партнёры" Олег Макар, исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, а также заместитель главреда "Зеркала недели" Сергей Рахманин.

Кроме того, к команде Вакарчука присоединились бывший зам Саакашвили во время его губернаторства Соломия Бобровская, а также экс-замминистра Ульяны Супрун Ольга Стефанишина.

11 позицию в списке "Голоса" занял юрист Александр Курдыдык, который обошёл экономиста Владимира Цибаля и юриста Андрея Осыдчука.

А вот 14 строчку в партии Вакарчука занял очень интересный человек - Роман Костенко. Легендарный боец спецподразделения "Альфа", который участвовал в огромном количестве операций на Донбассе. Был в ДАПе. Примечательно, что никто толком не знает, как выглядит этот новоиспечённый политик: в сети нет фото, где он был бы запечатлён с открытым лицом.

Замыкают топ 20 из "Голоса" бывший лидер "Галицкой партии" Роман Лозинский, вице-президент Киевской школы экономики Инна Совсун, помогающая военным юрист и основатель "Юридической сотни" Леся Василенко, депутат Курултая, меценат и советник Мустафы Джемилева Рустем Умеров, экономист Алина Свидерская, а также ещё один не менее легендарный ветеран войны на Донбассе Андрей Шараскин.