Зеленский представил списки "Слуги народа" и пояснил появление там зашкваренных персонажей

Зеленский провел первый съезд партии "Слуга народа"

В воскресенье, 9 июня, Владимир Зеленский принял участие в съезде его партии, которая только начинает выходить из небытия и полноценно формироваться. На презентации политсилы президент, как и всегда, обещал сделать много невыполнимого.

Сегодня на съезде еще неделю назад существовавшей только лишь на бумаге партии Владимир Зеленский назвал фамилии первой двадцатки в его списке.

При этом, судя по всему, в "Слуге народа" уже практически закончили торги за места, поскольку президент пообещал назвать имена и фамилии сотни людей.

При этом, говоря о списках, президент наперед анонсировал появление в них зашваренных политиков, а также сразу же пояснил их попадание туда.

По словам верховного главнокомандующего, кандидаты в нардепы "могли обмануть службу безопасности политсилы" и пройти проверку на добродетель.

Так, к примеру, в "Слугу народа" попал человек Кернеса Александр Ткаченко. Впрочем, Зеленский пообещал очищать партию от подобных личностей, во что верится, конечно, с трудом. Кроме того, президент говорил о необходимости введения императивного мандата:

- Нужно за кнопкодавства лишать мандата. За незаконное обогащение в должности депутата обещает сажать! - говорил лозугнами глава государства.

А в первой двадцатке списка Зеленского очутились его советники и члены команды, которые помогли ему выиграть выборы. Кроме того, в список почему-то попал Жан Беленюк. Видимо, политики решили, что традиция времен Януковича протягивать в ВР борцов и спортсменов, была неплохой.

20 человек из списка партии "Слуга народа":

1. Дмитрий Разумков, политтехнолог и глава политсилы;

2. Руслан Стефанчук, представитель президента в Раде;

3. Ирина Венедиктова, эксперт по вопросам судебной системы;

4. Давид Арахамия, предприниматель и волонтер;

5. Галина Янченко, эксперт по вопросам антикоррупционной политики;

6. Михаил Федоров, руководитель диджитал-направления партии;

7. Александр Корниенко, руководитель штаба партии;

8. Анастасия Красносельская, эксперт Центра противодействия коррупции;

9. Александр Ткаченко, гендиректор телеканала 1+1;

10. Жан Беленюк, спортсмен, борец;

11. Сергей Бабак, эксперт по вопросам образования;

12. Владислав Криклий, кандидат экономических наук;

13. Елена Шуляк - эксперт в области строительства;

14. Дмитрий Наталуха, правозащитник;

15. Елизавета Ясько, кинопродюсер, выпускница University of Oxford;

16. Алексей Оржель, эксперт в области ТЭК;

17. Андрей Герус, представитель президента Украины в Кабинете министров;

18. Михаил Радуцкий, врач;

19. Денис Монастырский эксперт по вопросам правоохранительной и судебной системы;

20. Дмитрий Гетьманцев - эксперт по вопросам налогообложения и банковского права.

Напомним, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Законность этого решения весьма гибридна, поскольку руководствовался верховный главнокомандующий длительным отсутствием в парламенте коалиции. И хотя таковой по факту действительно не было, юридически ее роспуск произошел только перед инаугурацией, когда об этом объявил Андрей Парубий. Так что Конституционный суд, если будет исходить из норм закона, должен стать на сторону нардепов, которые и решили обжаловать решение главы государства. Правда, никаких гарантий, что служители Фемиды будут трактовать нормы закона именно так, как в нем прописано, нет.