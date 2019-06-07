Вилкул, Кернес и другие: объединилась тусовка ватных приспособленцев из разных партий

Антиукраинские силы объединяются

В пятницу, 7 июня, в Киеве произошло знаковое событие, которое расставило все на свои места. Судя по всему, Игорь Коломойский нашел общий язык с бывшими регионалами и отъявленными сепаратистами.

По крайней мере, об этом свидетельствует тот факт, что расколовшийся "Оппозиционный блок" объединился с афиллированной с Коломойский депутатской группой "Возрождение", а также с Гепой и Трухановым, которым олигарх помогает.

О единении ватных душ и выступлении на выборах единым фронтом деятели порешали сегодня в ходе традиционной для них сходки.

В одну политсилу в итоге сбились представители нескольких "фирм" - непосредственно "Оппозиционный блок", группа "Возрождение", отколовшийся в отдельную от рыгов структуру Мураев с его политсилой "Наши", а также "Партия мира и развития". Кроме того, вместе с пророссийскими деятелями пойдут на выборы еще и "Доверяй делам" - партия Труханова и Кернеса.

Стоит отметить, что мэры Одессы и Харькова за последние пять лет провели титанический труд - им очень хотелось обзывать всех патриотов, а также сдавать города русским, но из-за победы Майдана политики были вынуждены мимикрировать под любящих Украину людей.

Теперь же, после распределения всех ролей и договоренности объединиться ватники собираются собраться уже на официальном мероприятии, где выберут себе предводителя и распишут организационную структуру.