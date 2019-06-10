Огромный триумф: Слуга народа завоюет Раду – рейтинг

Это триумф: Слуга народа завоюет Раду – рейтинг

Партия "Слуга народа" сохраняет безусловное первенство на довыборах в Раду. Об этом говорят последние рейтинги КМИС.

Согласно опубликованным данным, партию Зеленского поддерживает 48, 5% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" - 11,8%, "ЕС" Порошенко – 8, 1%, "Батькивщину" - 7,8%, "Голос" Вакарчука - 5,6 % Остальные и вовсе не проходят 5-процентный барьер.

Отметим, что с момента победы Зеленского популярность "Слуги народа" только растет. А вот рейтинги остальных кандидатов постоянно лихорадит. Интересно, что ранее партия "Голос" и вовсе не попадала в Раду. До этого пятую строчку рейтинга занимала политсила Смешко – "Сила и честь".

Напомним, гарант Конституции и президент Украины Владимир Зеленский записал очередное ироничное послание. Адресатом его стал как бы парламент, но на самом деле - все граждане страны.