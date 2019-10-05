ГПУ возьмется за Порошенко? Рябошапка дал ответ

ГПУ возьмется за Порошенко? Рябошапка дал ответ

Глава ГПУ Руслан Рябошапка прокомментировал возможное вручение подозрения лидеру «ЕС» Петру Порошенко.

Об этом генпрокурор рассказал СМИ.

Отмечая на соответствующий вопрос, Рябошапка заявил следующее:

“Мы не анонсируем подозрения, обыски и другие процессуальные решения. Мы активно работаем, и в работе органов досудебного расследования есть много материалов относительно высокопоставленных лиц, бывших нардепов и, в том числе, действующих народных депутатов. Уже в ближайшее время все узнают детали”.

Отметим, что ранее "Интерфакс Украина" сообщал о подготовке ГПУ проектов подозрений в отношении экс-гаранта. Те якобы уже находятся на стадии написания.

А вот кто действительно ополчился против пятого президента, так это ГБР. В ведомстве Трубы ведется уже как минимум 14 (!) дел.

Экс-гарант же свою вину отрицает и обвиняет главу ГБР в сговоре с соратником Януковича Андреем Портновым.