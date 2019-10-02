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Рябошапка готовится объявить подозрение Порошенко в злоупотреблении властью

16:20
Порошенко собираются сажать - фото 1
Порошенко собираются сажать

Ставленник Владимира Зеленского Руслан Рябошапка, который в данный момент занимает должность генерального прокурора Украины, собирается постараться привлечь экс-президента Порошенко к уголовной ответственности.

По даным источника агентства "Интерфакс-Украина", проекты подозрений экс-президенту уже находятся на стадии написания.

Подписание формулы Штайнмайера: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Вместе с Порошенко новые власти хотят посадить членов его команды, среди которых есть действующие народные депутаты.

Если у Рябошапки и компании хватит духу официально обвинить Порошенко в нарушении законов, бывший замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов сможет официально праздновать победу. Ведь именно так пособник осужденного беглеца и кремлевских террористов пытается отомстить представителям бывшей власти за свое изгнание, а также за уход Украины из-под российского гнета.

С момента своего возвращения в страну, сразу же после поражения Порошенко на выборах, Портнов начал катать заявы однокашнику своего протеже Андрея Богдана Роману Трубе.

В итоге ГБР "возбуждалось" по каждому пункту заявлений, а детективы начали расследовать аж 13 уголовных дел, где экс-президент значился свидетелем. Теперь же его могут перевести в статус подозреваемого.

Для привлечения нардепа к ответственности следователям нужно получить разрешение от Верховной Рады. Впрочем, ничего сложного здесь не будет, поскольку "Слуги народа" с радостью проголосуют за возможность посадить политического оппонента.

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Петр Порошенко ГБР уголовное дело ГПУ Руслан Рябошапка Новости Украина
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