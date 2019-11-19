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ГПУ прекращает следствие по Майдану. Что теперь будет?

12:56
ГПУ прекращает следствие по Майдану. Что теперь будет - фото 1
ГПУ прекращает следствие по Майдану. Что теперь будет

Во вторник, 20 ноября, ГПУ заявила о прекращении функции досудебного расследования. Это нововведение коснется и нераскрытых дел Майдана.

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Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"20 ноября 2019 прокуратура прекращает функцию досудебного расследования, однако продолжает осуществлять процессуальное руководство в расследовании, то есть организацию и координацию досудебного следствия", - заявили в ГПУ и рассказали, куда перейдут нерасследованные дела.

"Все незавершенные расследования передаются в соответствии с квалификацией в Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Службу безопасности Украины и т. д. Вместе с тем, полномочия прокуроров выполнять процессуальные действия в пределах расследований обеспечит их непрерывность", - заявили в прокуратуре.

Передача дел Майдана: что было и что будет

20 ноября Верховная Рада Украины должна была проголосовать за изменения к закону о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование дел Майдана и перевести часть из них в бюро из-под ведомства ГПУ. Но этого не произошло.

На данный момент в ГБР уже сформирован отдел по расследованию событий 2013-2014 гг. Как заявил Роман Труба, туда вошли "лучшие, профессиональные следователи", однако к работе они еще не приступили.

ГПУ прекращает следствие по Майдану. Что теперь будет? - фото 191498

Роман Труба

"Как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст нам материалы уголовных производств, следователи приступят к работе", - сказал глава ГБР.

Напомним, несколько лет расследование по делу Майдана возглавлял прокурор Сергей Горбатюк. 23 октября 2019 г. Руслан Рябошапка уволил следователя из ГПУ, однако тот уходить не захотел и пообещал возобновиться через суд.

29 октября ГПУ назначила новых следователей по расследованию расстрела Майдана.

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