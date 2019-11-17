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Следствие по Майдану будет остановлено. Причина поражает

13:30
Следствие по Майдану будет остановлено. Причина поражает - фото 1
Следствие по Майдану будет остановлено. Причина поражает

20 ноября будет остановлено следствие по Майдану.

В ГПУ остановили дело о снайперах Евромайдана

Об этом заявила адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская.

"Итак норму об обеспечении следствия по делам Майдана после 20.11.2019 Верховная Рада не проголосовала ... "не успела". Следующая попытка только 3.12. То есть 20.11.2019 у нас же «черная дыра» все как мы рисовали на инфографике. Передавать дела некому, некуда.И поэтому этого нельзя делать. А следствие - останавливается. Ну что ж. Мы предупреждали", - написала юрист в Facebook и выдвинула требование президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Следствие по Майдану будет остановлено. Причина поражает - фото 191419


"Считаем, что Президенту нужно созвать внеочередную сессию Верховной Рады для продолжения рассмотрения законопроекта и голосования нормы об обеспечении следствия по делам Майдана. Еще до того, как:
- поправка 318 будет проголосована
- в ГБР будет создано управление по делам Майдана
- следователей из ГПУ переведут в ГБР,

ДЕЛА НЕЛЬЗЯ ПЕРЕДАВАТЬ В ГБР.
Это означает передать их прямо в руки Портнова".

Следствие по Майдану будет остановлено. Причина поражает - фото 191422

О каких поправках идет речь?

20 ноября Верховная Рада Украины должна была проголосовать за изменения к закону о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование дел Майдана и перевести часть из них в бюро из-под ведомства ГПУ.

Напомним, несколько лет расследование по делу Майдана возглавлял прокурор Сергей Горбатюк. 23 октября 2019 г. Руслан Рябошапка уволил следователя из ГПУ, однако тот уходить не захотел и пообещал возобновиться через суд.

29 октября ГПУ назначила новых следователей по расследованию расстрела Майдана.

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Майдан Верховна Рада ГПУ ГБР Новости Украина
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