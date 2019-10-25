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В ГПУ остановили дело о снайперах Евромайдана

19:00
В ГПУ решили прекратить расследование убийств Небесной сотни - фото 1
В ГПУ решили прекратить расследование убийств Небесной сотни

Расследование убийств активистов Майдана снайперами больше не ведется. В Генеральной прокуратуре Украины под руководством Руслана Рябошапки приняло решение заморозить дело в августе этого года.

Об этом свидетельствуют материалы суда по производству в отношении бывшего бойца "Омеги", снайпера Дмитрия Хмеля.

Экс-"Беркуту" смягчили арест. Он убивал людей на Майдане

Согласно документам, расследование преступлений подозреваемого в убийстве активиста на улице Институтской приостановлено с формулировкой "из-за необходимости получения международной помощи".

Так, работники ГПУ направили в Швейцарию запрос, ответ на который еще не пришел.

"16 августа постановлением следователя досудебное расследование в уголовном производстве остановлено. В Швейцарскую Конфедерацию направлен запрос от 12.06.2019 о международной правовой помощи. На данное время выполнение указанного запроса о международной правовой помощи компетентными органами Швейцарии продолжается", - указано в материалах суда.

Напомним, 20 февраля 2014-го командующий Внутренними войсками Станислав Шуляк направил на Институтскую группу снайперов "Омега" в помощь спецроте "Беркут", которая расстреливала активистов Евромайдана. Снайперы "Омеги" были на территории клуба Кабинета министров. В тот же день в 11:28 Хмель расстрелял безоружного митингующего и убил его.

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ГПУ уголовное дело расстрел Майдана убийство Новости Украина
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