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Госдолг Украины возрос на 1 млрд долл. За месяц

Вчера, 21:00
Госдолг Украины возрос на 1 млрд долл. За месяц - фото 1
Госдолг Украины возрос на 1 млрд долл. За месяц

В ноябре 2019 г. госдолг Украины возрос на 1 млрд долл. На данный момент он равен 82,83 млрд долл.

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Согласно источнику, большую часть долга составляет внешняя задолженность государства. На начало текущего месяца она составила 38,95 млрд долл., в то время как внутренний долг равен 33,88 млрд долл.

Однако есть одно "но": в гривневом эквиваленте размер государственного долга Украины за прошлый месяц наоборот сократился: с 2,045 трлн грн до 1,99 трлн грн.

Отметим, что негативные тенденции в украинской экономике наблюдались еще в сентябре 2019 г. В течении одного месяца украинский госдолг увеличился на 1,03 млрд долл. По состоянию на октябрь внешний долг составил 1,6 трлн. грн, внутренний - 837,91 млрд грн. Последствия кризиса не замедлили сказаться на отечественном бюджете, образовав дыру размером в 40 млрд грн.

Напомним, в Украине уменьшилась средняя зарплата. В то же время Кабмин намерен облегчить финансовый груз для простого украинца. Во всяком, случае на словах. Ранее с этой инициативой выступил президент Владимир Зеленский, подав в Раду закон о снижении тарифов.

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долг доллар Новости Министерство финансов
Громадське
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