Денег нет: Кабмин заморозил бюджетные выплаты

Действия НБУ и Зе команды привели к бюджетной дыре в 40 миллиардов

К концу года правительство Алексея Гончарука оказалось в настолько затруднительном положении, что и представить себе страшно. Внесистемные реформаторы не обуздали кризис, а лишь усилили его, что привело к дыре в бюджете размером в 40 миллиардов гривен.

Как адекватно решить подобную проблему, к которой в большей степени привело падение курса гривны, а в меньшей - некомпетентность управленцев и их попытки перекроить принятый в прошлом году бюджет, в Кабмине не знают.

Это следует из поручения премьер-министра заморозить бюджетные платежи до конца года.

Согласно документу, распространенному министерством финансов, казначейская служба до 31 декабря 2019-го будет выделять деньги только лишь на "защищенные статьи расходов" - зарплату, пенсии и социальные платежи.

- Все остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств, учитывая невыполнение доходов государственного бюджета за 11 месяцев 2019 года, - заявили в минфине. - Дефицит госбюджета образовался вследствие более крепкого, чем учтено в государственном бюджете, обменного курса гривны, более медленного роста импорта и падения производства табачных изделий.

Если первую часть факапа можно связать с политикой НБУ, то недополучение миллиардов от табачки и импорта - прямой результат принятых Зе командой законов.

Напомним, из-за принятого Верховной Радой проекта закона №1049 все дистрибьюторы сигарет вынуждены повысить цены на пачку на 10-15 гривен. При этом наценка осядет в карманах у посредников, а не у табачных компаний, поэтому для последних это означает получение крупных потерь. Из-за этого крупнейшие налогоплательщики страны - компании Филип Моррис Украина, Бритиш Американ Тобакко и JTI объявили о сворачивании бизнеса, сокращении производства и намерениях вывести свой бизнес за пределы нашей страны. Последствия от этого страна уже ощутила.