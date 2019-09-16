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Как в СССР?: Гончарук введет "плановую" экономику

10:28
Как в СССР?: Гончарук "вернет" плановую экономику - фото 1
Как в СССР?: Гончарук "вернет" плановую экономику

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о планах Кабмина ввести долгосрочное планирование бюджета Украина.

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Об этом политик заявил на брифинге СМИ.

"Наша стратегия в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого мало одного года - надо планировать это на средне- и долгосрочный период. В этом году мы в последний раз принимаем бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной 3-х годовой декларации", - сказал Гончарук.

Отметим, что в условиях мировой нестабильности, войны на Донбассе и цен на энергоресурсы идея Команды Зе о 3-летнем плане смотрится крайне сомнительно.

Тем более не до конца понятно, что же имено имел ввиду премьер-министр. Заявление Гончарука скорее наводит на мысль о т.к. смешанной экономике (рыночная система с сильным госрегулированием). Самый яркий пример подобных отношений рынка и государства - США 30-х гг. эпохи Франклина Рузвельта и современный Китай ("социализм с человеческим лицом").

Напомним, что 15 сентября Кабмин представил проект бюджета на 2020 год. Какой будет минималка и стоит ли покупать доллары? Ответ узнаете здесь.

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Алексей Гончарук Кабмин Бюджет 2020 Новости Украина
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