Как в СССР?: Гончарук введет "плановую" экономику

Как в СССР?: Гончарук "вернет" плановую экономику

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о планах Кабмина ввести долгосрочное планирование бюджета Украина.

Об этом политик заявил на брифинге СМИ.

"Наша стратегия в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого мало одного года - надо планировать это на средне- и долгосрочный период. В этом году мы в последний раз принимаем бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной 3-х годовой декларации", - сказал Гончарук.

Отметим, что в условиях мировой нестабильности, войны на Донбассе и цен на энергоресурсы идея Команды Зе о 3-летнем плане смотрится крайне сомнительно.

Тем более не до конца понятно, что же имено имел ввиду премьер-министр. Заявление Гончарука скорее наводит на мысль о т.к. смешанной экономике (рыночная система с сильным госрегулированием). Самый яркий пример подобных отношений рынка и государства - США 30-х гг. эпохи Франклина Рузвельта и современный Китай ("социализм с человеческим лицом").

Напомним, что 15 сентября Кабмин представил проект бюджета на 2020 год. Какой будет минималка и стоит ли покупать доллары? Ответ узнаете здесь.