Гончаренко написал заявление на Зеленского - ФОТО

Гончаренко написал заявление на Зеленского - ФОТО

Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко написал заявление в ГБР на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом политик написал в Facebook.

"Направил депутатское обращение в ДБР по поводу слов Президента Украины, что "генпрокурор — 100% мой человек". В этих словах можно увидеть признаки преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины ("Зловживання владою або службовим становищем")", - заявил депутат.

Напомним, что ранее Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Во время беседы президент Украины пообещал поспособствовать расследованию дела Burisma (компания, с которой связан Хантер Байден - сын вероятного кандидата в президенты США. Прим. ред.), т.к. "генеральный прокурор" его человек.



https://beztabu.net/novosti_t495, т.к. " (компания, с которой связан Хантер Байден - сын вероятного кандидата в президенты США Прим. ред.)https://beztabu.net/novosti_t495, т.к. " генеральный прокурор" его человек.

Позже гарант объяснил суть этой фразы.

По его словам, на самом деле он имел ввиду, что "если прокуроры США потребуют сотрудничества для проведения расследования, основанного на международном праве, в соответствии с внутренним законодательством Украины, то мы ( Команда Зе, - прим. ред.) можем начать расследование путем создания совместного следственного комитета".