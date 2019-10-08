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Гончаренко написал заявление на Зеленского - ФОТО

Вчера, 21:00
Гончаренко написал заявление на Зеленского - ФОТО - фото 1
Гончаренко написал заявление на Зеленского - ФОТО

Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко написал заявление в ГБР на президента Украины Владимира Зеленского.

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Об этом политик написал в Facebook.

"Направил депутатское обращение в ДБР по поводу слов Президента Украины, что "генпрокурор — 100% мой человек". В этих словах можно увидеть признаки преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины ("Зловживання владою або службовим становищем")", - заявил депутат.

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Напомним, что ранее Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Во время беседы президент Украины пообещал поспособствовать расследованию дела Burisma (компания, с которой связан Хантер Байден - сын вероятного кандидата в президенты США. Прим. ред.), т.к. "генеральный прокурор" его человек.

Гончаренко написал заявление на Зеленского - ФОТО - фото 189278

(компания, с которой связан Хантер Байден - сын вероятного кандидата в президенты США Прим. ред.)
https://beztabu.net/novosti_t495, т.к. "генеральный прокурор" его человек.

Позже гарант объяснил суть этой фразы.

Гончаренко написал заявление на Зеленского - ФОТО - фото 189279

По его словам, на самом деле он имел ввиду, что "если прокуроры США потребуют сотрудничества для проведения расследования, основанного на международном праве, в соответствии с внутренним законодательством Украины, то мы ( Команда Зе, - прим. ред.) можем начать расследование путем создания совместного следственного комитета".

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Владимир Зеленский Алексей Гончаренко ГБР Руслан Рябошапка ГПУ Новости Украина
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