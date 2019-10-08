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Украина увеличит траты на оборону. Раскрыты детали

19:00
Украина увеличит траты на оборону. Раскрыты детали - фото 1
Украина увеличит траты на оборону. Раскрыты детали

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина увеличит расходы на оборону в 2020 г.

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Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

"В публичной плоскости обсуждается, что "зрада", что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены”, - заявил глава Кабмина.

По словам политика, расходы на оборону увеличатся до 136,6 млрд грн. и будут составлять около 5,4% от общего фонда бюджета.

Напомним, что во время предвыборной кампании, Владимир Зеленский сильно критиковал Петра Порошенко за политику в сфере обороны.

Придя к власти, Команда Зе начала устанавливать свои порядки. В частности, было полностью сменено руководство "Укроборонпрома". Что касается борьбы с коррупцией в сфере оборонки, то на данный момент зеленым особо нечем похвастаться: Свинарчуки и иже с ним продолжают ходить на свободе.

Кроме того проблема обороноспособности страны усугубляется неясностью с ситуацией по выделению американской военной помощи Украине. А вот с продажей новой партии оружия США уже определились.

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Алексей Гончарук Укроборонпром Бюджет 2020 Новости Украина
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