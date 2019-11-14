Замешан лично Шойгу: JIT раскрыла тайну гибели МH17
В четверг, 14 ноября, объединенная следственная группа (JIT) опубликовала телефонные перехваты, из которых следует, что в гибели МH17 лично замешано ближайшее окружение Владимира Путина.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на The Insider.
"Влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы в "ДНР", — говорится в сообщении JIT. — В июле 2014 года руководство ДНР практически ежедневно созванивалось с представителями России. <...> Разговоры происходили, в основном, посредством телефонных аппаратов предоставленных ФСБ", - говорится в отчете.
Владислав Сурков
О каких же представителях России идет речь? Как следуют из расшифровки записей, в гибели пассажирского Боинга виноваты люди помощника Путина Владислава Суркова и министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Как следует из транскрипций, летом 2014 г. Владислав Сурков регулярно созванивался с верхушкой боевиков "ДНР" (в том числе и с главой террористов Александром Бородаем – прим. ред.), что в очередной раз подтверждает марионеточность местного "ополчения" и прямую вину руководства РФ за последующую гибель лайнера.
Этот тезис подкрепляют и другие разговоры, где речь шла о поставках техники из Ростова.
Вот расшифровка беседы Сергея (А) - куратора боевиков) из оккупированного Крыма с неким Владимиром Ивановичем (В).
A: Три раза твоему звоним. Там, короче, он уже дал команду этому... Ну, они согласовали [...], что нам будут выдавать по команде на букву «Ш» человек, знаешь?
B: Не знаю. Кто это?
A: Ну, Шойгу. Шойгу.
B: Так. А где? Где будут выдавать?
A: Где, В Ростове, где (именно в Ростовской области были переброшены установки "Бук" летом 2014 г. - прим. ред.).
Как принималось решение о переброске "Буков". ИКОНОГРАФИКА от Bellingcat.
Напомним, родные 55 погибших в авиакатастрофе рейса МН17, которая произошла в 2014 году над Донбассом, подали иск в Европейский суд по правам человека против России, обвиняя Москву в нарушении их прав и в саботаже следствия.
Также мы писали, что в Нидерландах назвали подозреваемых в крушении MH17.