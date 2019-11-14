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Замешан лично Шойгу: JIT раскрыла тайну гибели МH17

15:48
Замешан лично Шойгу: JIT раскрыла тайну гибели МH17. - фото 1
Замешан лично Шойгу: JIT раскрыла тайну гибели МH17.

В четверг, 14 ноября, объединенная следственная группа (JIT) опубликовала телефонные перехваты, из которых следует, что в гибели МH17 лично замешано ближайшее окружение Владимира Путина.

Основатель Bellingcat анонсировал новые подозрения по делу MH17

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на The Insider.

"Влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы в "ДНР", — говорится в сообщении JIT. — В июле 2014 года руководство ДНР практически ежедневно созванивалось с представителями России. <...> Разговоры происходили, в основном, посредством телефонных аппаратов предоставленных ФСБ", - говорится в отчете.

Замешан лично Шойгу: JIT раскрыла тайну гибели МH17 - фото 191251

Владислав Сурков

О каких же представителях России идет речь? Как следуют из расшифровки записей, в гибели пассажирского Боинга виноваты люди помощника Путина Владислава Суркова и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Как следует из транскрипций, летом 2014 г. Владислав Сурков регулярно созванивался с верхушкой боевиков "ДНР" (в том числе и с главой террористов Александром Бородаем – прим. ред.), что в очередной раз подтверждает марионеточность местного "ополчения" и прямую вину руководства РФ за последующую гибель лайнера.

Этот тезис подкрепляют и другие разговоры, где речь шла о поставках техники из Ростова.

Свидетель по делу MH17: мы вели "Бук" целый день

Вот расшифровка беседы Сергея (А) - куратора боевиков) из оккупированного Крыма с неким Владимиром Ивановичем (В).

A: Три раза твоему звоним. Там, короче, он уже дал команду этому... Ну, они согласовали [...], что нам будут выдавать по команде на букву «Ш» человек, знаешь?

B: Не знаю. Кто это?

A: Ну, Шойгу. Шойгу.

B: Так. А где? Где будут выдавать?

A: Где, В Ростове, где (именно в Ростовской области были переброшены установки "Бук" летом 2014 г. - прим. ред.).

Как принималось решение о переброске "Буков". ИКОНОГРАФИКА от Bellingcat.

Замешан лично Шойгу: JIT раскрыла тайну гибели МH17 - фото 191253

Замешан лично Шойгу: JIT раскрыла тайну гибели МH17 - фото 191254

Напомним, родные 55 погибших в авиакатастрофе рейса МН17, которая произошла в 2014 году над Донбассом, подали иск в Европейский суд по правам человека против России, обвиняя Москву в нарушении их прав и в саботаже следствия.

Также мы писали, что в Нидерландах назвали подозреваемых в крушении MH17.

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Новости Украина Владислав Сурков Сергей Шойгу Расследование MH17 ДНР
The Insider
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