Геращенко признался, что дело Шеремета слепили из того, что было

Геращенко фактически признался, что дело Шеремета трещит по швам

Заместитель министра внутренних дел проговорился о том, что подозрения Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко, а также Яне Дугарь были написаны "от балды".

Судя по словам Геращенко, производство разваливается, а единственной надеждой на сохранение лица МВД и руководства страны в данном случае является выбивание чистосердечного признания от кого-либо из задержанных.

В интервью газете "Факты" соратник Авакова пояснил за несоответствие заявлений о необходимости найти заказчика убийства Шеремета и текста подозрения, в котором сказано, что и заказчиком, и организатором якобы выступил Андрей Антоненко.

На самом деле, как выясняется, информации о мотиве у следователей нет. А именно выяснение мотива, согласно полицейским учебникам, должно становиться основой любого расследования.

- Пока мы не знаем ни мотива, ни заказчиков убийства Шеремета, - заявил Геращенко, противореча своему шефу. - На брифинге мы выдали все, что могли. Это лишь несколько процентов от всего массива информации. У следствия есть записи сотен часов разговоров разных людей, что позволяет делать определенные выводы, а самым веским доказательством по делу стали выводы зарубежных экспертов, подтвердившие мнение их украинских коллег, о том, что походка и телодвижения ветерана АТО Андрея Антоненко и врача и волонтера Юлии Кузьменко совпадают с походкой женщины и мужчины, запечатленных на камерах видеонаблюдения возле машины Шеремета.

При этом в официальных документах выводы эксперта свидетельствуют о некой доле вероятности совпадения, чего явно недостаточно для задержания или обвинения хотя бы кого-либо в преступлении.

- Мы соединили воедино множество других косвенных доказательств и приняли решение о предъявлении им подозрения. Если бы эксперты не сделали вывод о высокой степени схожести телодвижений киллеров и подозреваемых, этого не было бы. Если бы эксперты не подтвердили, что походка Кузьменко и Антоненко схожа с походкой убийц, их никто не трогал бы, они жили бы и дальше своей жизнью, - заявил представитель не обновленной мусорской системы.

А на вопрос, сотрудничают ли подозреваемые со следствием, заместитель Авакова прямо сказал, что им предлагают пойти на сделку и дать чистосердечные показания.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.