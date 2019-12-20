Дональд Трамп Убийство Шеремета Владимир Зеленский

Геращенко признался, что дело Шеремета слепили из того, что было

11:00
Геращенко фактически признался, что дело Шеремета трещит по швам - фото 1
Геращенко фактически признался, что дело Шеремета трещит по швам

Заместитель министра внутренних дел проговорился о том, что подозрения Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко, а также Яне Дугарь были написаны "от балды".

Судя по словам Геращенко, производство разваливается, а единственной надеждой на сохранение лица МВД и руководства страны в данном случае является выбивание чистосердечного признания от кого-либо из задержанных.

Прокурора, который подписал подозрения по делу Шеремета, увольняют из ГПУ

В интервью газете "Факты" соратник Авакова пояснил за несоответствие заявлений о необходимости найти заказчика убийства Шеремета и текста подозрения, в котором сказано, что и заказчиком, и организатором якобы выступил Андрей Антоненко.

На самом деле, как выясняется, информации о мотиве у следователей нет. А именно выяснение мотива, согласно полицейским учебникам, должно становиться основой любого расследования.

- Пока мы не знаем ни мотива, ни заказчиков убийства Шеремета, - заявил Геращенко, противореча своему шефу. - На брифинге мы выдали все, что могли. Это лишь несколько процентов от всего массива информации. У следствия есть записи сотен часов разговоров разных людей, что позволяет делать определенные выводы, а самым веским доказательством по делу стали выводы зарубежных экспертов, подтвердившие мнение их украинских коллег, о том, что походка и телодвижения ветерана АТО Андрея Антоненко и врача и волонтера Юлии Кузьменко совпадают с походкой женщины и мужчины, запечатленных на камерах видеонаблюдения возле машины Шеремета.

При этом в официальных документах выводы эксперта свидетельствуют о некой доле вероятности совпадения, чего явно недостаточно для задержания или обвинения хотя бы кого-либо в преступлении.

- Мы соединили воедино множество других косвенных доказательств и приняли решение о предъявлении им подозрения. Если бы эксперты не сделали вывод о высокой степени схожести телодвижений киллеров и подозреваемых, этого не было бы. Если бы эксперты не подтвердили, что походка Кузьменко и Антоненко схожа с походкой убийц, их никто не трогал бы, они жили бы и дальше своей жизнью, - заявил представитель не обновленной мусорской системы.

А на вопрос, сотрудничают ли подозреваемые со следствием, заместитель Авакова прямо сказал, что им предлагают пойти на сделку и дать чистосердечные показания.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Андрей Антоненко (Riffmaster) Антон Геращенко МВД Арсен Аваков Убийство Шеремета уголовное дело Новости Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Прокуроры боятся приходить на заседания по делу Шеремета - фото 1
Прокуроры сорвали суд по делу Шеремета, Рябошапка "морозится"
13:00
Сегодня ночью полицейские устроили массовые чистки в салонах с игровыми автоматами - фото 1
Кабмин запретил "лотереи": "Фаворит" и "Париматч" закрыты
10:12
Александр Лукашенко потеряет должность в ГПУ - фото 1
Прокурора, который подписал подозрения по делу Шеремета, увольняют из ГПУ
09:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
11:55
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
10:53
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
09 декабря, 12:21
Загрузка...