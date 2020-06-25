Геращенко назвал переаттестацию мусоров "судилищем"

Геращенко хочет сохранения ментовской системы

Соратник зашкваренного Арсена Авакова Антон Геращенко защищает выстроенную и укрепившуюся мусорскую систему, а также старается сделать все, чтобы требования общества для изменений ни к чему не привели.

В интервью изданию "РБК-Украина" верный оруженосец заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о том, как проходила переаттестация в 2015-м году, а также объявил, что проверять ментов на доброчестность уж никак нельзя.

По словам чиновника, во время создания Национальной полиции в комиссии "были предвзятые по отношению ко всем без исключения полицейским люди".

- Я не отвечал за переаттестацию целиком, но скажу еще раз: это была не переаттестация, а судилище. Мы потеряли огромное количество хороших людей с невысоким количеством плохих. Есть люди, которые занимаются прослушиванием или слежкой, а их спрашивают: где вы работаете, как вы работаете. Но вся их работа является секретной, и чтобы такого человека научить, надо его пять лет готовить - а его просто так выбрасывали, - аргументировал свою позицию пособник Авакова.

Более того, Геращенко объявил, что после увольнений зкшваренных персонажей восстанавливали не только в суде, но и в апелляционных комиссиях МВД. Якобы по необходимости набора профессионалов для работы ментовки.

Напомним, недовольство работой Авакова назрело в обществе уже давно. Благодаря проваленной им реформе уволенные из рядов полиции мусора вернулись и спокойно продолжили заниматься преступностью. Только уже с новыми силами.

Только лишь за последние два года мусора попались на попытке обвинить в нападении на Екатерину Гандзюк ни в чем не повинного человека, склепанном из фейковых доказательств деле об убийстве Павла Шеремета, убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, изнасиловании в Кагарлыке и во многих других преступлениях.

Тем не менее, ни один из этих зашкваров никак не отразился на работе самого Авакова. Его по-прежнему защищает президент Зеленский, с которым, как говорят приближенные к гаранту, у них есть "некая договоренность", да и среди народных депутатов желающих пойти против одного из самых влиятельных людей в стране практически нет. А страна переживает разгул бандитизма и полицейского беспредела.