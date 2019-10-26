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ГБР "взялось" за Гройсмана. Известно почему

17:30
ГБР "взялось" за Гройсмана. Известно почему - фото 1
ГБР "взялось" за Гройсмана. Известно почему

ГБР получило разрешение на изъятие в ОП документов, необходимых для расследования "незаконного назначения" Владимира Гройсмана премьером Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Печерского суда Киева.

"Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в государственных органах Украины, злоупотребляя служебным положением, при отсутствии предусмотренных законодательством оснований, внесли в апреле 2016 года в Верховную Раду Украины представление о назначении Премьер-миинистра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины", - говорится в сообщении Фемиды.

Напомним, что ранее отсутствие коалиции в ВРУ 8-го созыва послужило формальным поводом для проведения досрочных выборов в Раду. Противники Зеленского попытались обжаловать решение президента, однако КСУ встал на сторону последнего.

Для справки

Владимир Гройсман - ранее мэр Винницы (2006 -2014 гг.) и спикер ВРУ (2014- 2016 гг). 14 апреля 2016 г. сменил Арсения Яценюка на должности премьер-министра

Долгое время главу Кабмина связывали с Петром Порошенко. В 2019 г. премьер окончательно дистанцировался от пятого президента и попытался провести свою партию "Украинская стратегия Гройсмана" в Раду, однако эта попытка не увенчалась успехом.

29 августа 2019 г. подал в отставку.

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Владимир Гройсман ГБР премьер-министр Кабмин суд Новости Украина
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