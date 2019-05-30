Роспуск Рады: КСУ открыл дело

Роспуск Рады: КСУ открыл дело

Конституционный суд Украины открыл дело касательно законности указа Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Об этом сообщил глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбака.

"Продвигается рассмотрение нашего представления в КС о неконституционности роспуска Рады. Судья-докладчик Виктор Кривенко официально сообщил, что производство по представлению открыто 29 мая, и попросил "безотлагательно" сообщить о правовой позиции относительно представления. Сделаю это как можно быстрее", - написал нардеп в Facebook.

И тут же добавил, что рассчитывает на то, что "Конституционный Суд не будет затягивать с рассмотрением".

"Мы попросили рассмотреть представление в месячный срок", - написал Бурбака.

Отметим, что конфликт между Радой и президентом назрел еще во время инаугурации 20 мая.

Уже на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о роспуске парламента. 23 мая он официально вступил в силу.

Многим политикам это не понравилось. Так, экс-кандидат в президенты Александр Данилюк обжалует в суде указ президента о роспуске Рады. То же самое грозился сделать и спикер Рады Андрей Парубий.