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Гройсман ушел и оставил завещание – ВИДЕО

14:15
Гройсман ушел и оставил завещание – ВИДЕО - фото 1
Гройсман ушел и оставил завещание – ВИДЕО

В четверг, 29 августа, премьер-министр Владимир Гройсман официально сложил полномочия.

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Об этом глава Кабмина заявил во время выступления в Раде.

"Согласно Конституции, я как премьер-министр Украины и правительство составляем свои полномочия перед новизбранной Верховной Радой", - заявил Гройсман.

И оставил завещание.

"Поэтому сегодня я хочу пожелать каждому из вас, уважаемые народные депутаты, успехов, успехов новому составу Кабинета Министров, чтобы вы все сделали для того, чтобы открыто смотреть людям в глаза, а Украина стала успешной".

Для справки

Владимир Гройсман - ранее мэр Винницы (2006 -2014 гг.) и спикер ВРУ (2014- 2016 гг). 14 апреля 2016 г. сменил Арсения Яценюка на должности премьер-министра.

Гройсман ушел и оставил завещание – ВИДЕО - фото 186766

Гройсман, Порошенко и Яценюк

Долгое время главу Кабмина связывали с Петром Порошенко. В 2019 г. премьер окончательно дистанцировался от пятого президента и попытался провести свою партию "Украинская стратегия Гройсмана" в Раду, однако эта попытка не увенчалась успехом.

29 августа 2019 г. подал в отставку.

Напомним, Зеленский избрал премьера. Кто же это?

 
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Владимир Гройсман Кабмин Верховна Рада Новости Украина
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