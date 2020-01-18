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ГБР пригрозило Порошенко принудительным допросом – ФОТО

13:35
ГБР пригрозило Порошенко принудительным допросом – ФОТО - фото 1
ГБР пригрозило Порошенко принудительным допросом – ФОТО

ГБР пригрозило пятому президенту Украины Петру Порошенко принудительным приводом на допрос в случае неявки к следователю.

В раздевалке клуба Порошенко нашли скрытые камеры– ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

ГБР пригрозило Порошенко принудительным допросом – ФОТО - фото 194504

"В соответствии со ст 133-137 УПК Украины Вас (Петра Порошенко - прим. ред.) в установленном законом порядке вызвано следователями в Государственный бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 10 час. 30 мин. 21.01.2020 в уголовном производстве № 62019000000001732 от 12.11.2019 к следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований Козлова М.Б., Лазорчика И.В., по адресу: г.. Киев, ул. Симона Петлюры, 15, кабинет № 323, контактный номер телефона (044) 294-64-34", - говорится в первом тексте повестки", - заявили в ГБР и уточнили, в каком случае к Порошенко будут применены принудительные меры.

ГБР пригрозило Порошенко принудительным допросом – ФОТО - фото 194505

"Предупреждаем, что согласно ст 139, 140 УПК Украины в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод", - добавили в бюро.

ГБР пригрозило Порошенко принудительным допросом – ФОТО - фото 194506

Напомним, что ранее ГБР заявило о составлении подозрения Петру Порошенко. В "Слуге народа" инициативу одобрили и пообещали снять неприкосновенность с лидера "ЕС".

Однако для проведения подобных действий необходим запрос в адрес Рады со стороны прокуратуры. Такой пока что в парламент не поступал, что в свою очередь сильно разозлило некоторых "слуг народа". Больше об этом читайте здесь.

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