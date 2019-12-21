В раздевалке клуба Порошенко нашли скрытые камеры– ФОТО

В клубе Порошенко нашли скрытые камеры. В раздевалке – ФОТО

Следователи ГБР обнаружили скрытые камеры в раздевалке спортклуба "5 элемент", одним из владельцев которого является Петр Порошенко.

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Об этом сообщила пресс-служба бюро.

" По результатам санкционированных обысков в спортивном клубе "5 элемент" были обнаружено линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, находились в раздевалках спортклуба. Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту обнаружения предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия, возможно, находились в рабочем состоянии", - заявили в ГБР.

Для справки

5 элемент – спортивный клуб, конечными бенефициарами которого являются Петр Порошенко и Игорь Кононенко.

20 декабря 2019 г. в заведении прошли обыски ГБР в рамках двух уголовных производств, фигурантом которых является пятый президент Украины.

Напомним, что ранее ГБР заявило о составлении подозрения Петру Порошенко. В "Слуге народа" инициативу одобрили и пообещали снять неприкосновенность с лидера "ЕС".

Однако для проведения подобных действий необходим запрос в адрес Рады со стороны прокуратуры. Такой пока что в парламент не поступал, что в свою очередь сильно разозлило некоторых "слуг народа".

В частности, публицист Макс Бужанский прямо пригрозил отставкой главе ГПУ Руслану Рябошапке. По его словам, если до начала декабря упомянутый запрос так и не будет составлен, генпрокурор будет причислен к "игрокам Порошенко". Больше об этом читайте здесь.