ГБР открыло еще одно дело на Порошенко. За "госизмену"

ГБР открыло еще одно дело на Порошенко. За "госизмену"

ГБР открыло очередное дело на пятого президента Украины Петра Порошенко. Политика подозревают в госизмене при подписании Минских соглашений в 2015 г.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу бюро.

"Действительно открыто открытое производство по заявлению по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании минских соглашений", - заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Отметим, что новое производство в отношении Порошенко было открыто благодаря стараниям экс-соратника Януковича Андрея Портнова. Сообщение бюро о начале расследования юрист выложил в Telegram.

Напомним, что ранее ГБР заявило о составлении подозрения Петру Порошенко. В "Слуге народа" инициативу одобрили и пообещали снять неприкосновенность с лидера "ЕС".

Однако для проведения подобных действий необходим запрос в адрес Рады со стороны прокуратуры. Такой пока что в парламент не поступал, что в свою очередь сильно разозлило некоторых "слуг народа".

В частности, публицист Макс Бужанский прямо пригрозил отставкой главе ГПУ Руслану Рябошапке. По его словам, если до начала декабря упомянутый запрос так и не будет составлен, генпрокурор будет причислен к "игрокам Порошенко". Больше об этом читайте здесь.