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ГБР открыло еще одно дело на Порошенко. За "госизмену"

Вчера, 23:00
ГБР открыло еще одно дело на Порошенко. За "госизмену" - фото 1
ГБР открыло еще одно дело на Порошенко. За "госизмену"

ГБР открыло очередное дело на пятого президента Украины Петра Порошенко. Политика подозревают в госизмене при подписании Минских соглашений в 2015 г.

Снятие неприкосновенности с Порошенко: 74% сказали "да"

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу бюро.

"Действительно открыто открытое производство по заявлению по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании минских соглашений", - заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Отметим, что новое производство в отношении Порошенко было открыто благодаря стараниям экс-соратника Януковича Андрея Портнова. Сообщение бюро о начале расследования юрист выложил в Telegram.

ГБР открыло еще одно дело на Порошенко. За 'госизмену' - фото 192590

Напомним, что ранее ГБР заявило о составлении подозрения Петру Порошенко. В "Слуге народа" инициативу одобрили и пообещали снять неприкосновенность с лидера "ЕС".

Однако для проведения подобных действий необходим запрос в адрес Рады со стороны прокуратуры. Такой пока что в парламент не поступал, что в свою очередь сильно разозлило некоторых "слуг народа".

В частности, публицист Макс Бужанский прямо пригрозил отставкой главе ГПУ Руслану Рябошапке. По его словам, если до начала декабря упомянутый запрос так и не будет составлен, генпрокурор будет причислен к "игрокам Порошенко". Больше об этом читайте здесь.

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Минские соглашения Петр Порошенко Андрей Портнов ГБР Новости Украина
Интерфакс Украина
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