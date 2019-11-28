Снятие неприкосновенности с Порошенко: 74% сказали "да"

Снятие неприкосновенности с Порошенко: 74% сказали "да"

Большинство украинцев выступило за снятие депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные КМИС.

Отвечая на вопрос, поддерживаете ли вы решение главы партии "Слуга народа" о снятии депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко при появлении надлежащего запроса, 74% опрошенных ответили утвердительно.

Отметим, что согласно тем же опросам, к пятому президенту позитивно относятся лишь 12%, негативно – 64%. Несладко с рейтингом и у нынешнего главы государства. По сравнению с прошлыми месяцами, Владимира Зеленского поддерживают лишь 52% украиннцев.

Напомним, что ранее ГБР заявило о составлении подозрения Петру Порошенко. В "Слуге народа" инициативу одобрили и пообещали снять неприкосновенность с лидера "ЕС".

Однако для проведения подобных действий необходим запрос в адрес Рады со стороны прокуратуры. Такой пока что в парламент не поступал, что в свою очередь сильно разозлило некоторых "слуг народа".

В частности, публицист Макс Бужанский прямо пригрозил отставкой главе ГПУ Руслану Рябошапке. По его словам, если до начала декабря упомянутый запрос так и не будет составлен, генпрокурор будет причислен к "игрокам Порошенко". Больше об этом читайте здесь.