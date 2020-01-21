ГБР объявило о принудительном допросе Порошенко. Что известно?

ГБР объявило о принудительном допросе Порошенко. Что известно?

Государственное бюро расследований объявило о принудительном приводе на допрос лидера партии "ЕС" Петра Порошенко.

Об этом заявил следователь ГБР Олег Корецкий.

"Ему (Петру Порошенко – прим. ред.) так же было отмечено о необходимости явки сегодня (21 января – прим. ред.) в 10:30 для допроса в качестве свидетеля. Однако он без уважительных причин, не сообщая о любых причинах, не явился сегодня на допрос. Соответственно следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко", - отметил следователь.

В свою очередь адвокат политика Игорь Головань заявил, что его подзащитный не получал повестку на указанную дату.

Игорь Головань

"Обратите внимание, что на сайте ГБР есть повестки только на 24 января. Сообщение есть о 21 января. Но повестка - документ - есть только на 24-е. Сегодня Порошенко не пришел, потому что не было вызова. Но вчера он сам пришел, чтобы получить повестки, и чтобы все было по закону. Получил повестку на 24 января и придет свидетельствовать 24 января", - сказал юрист.

Напомним, что ранее ГБР заявило о составлении подозрения Петру Порошенко. В "Слуге народа" инициативу одобрили и пообещали снять неприкосновенность с лидера "ЕС".

Однако для проведения подобных действий необходим запрос в адрес Рады со стороны прокуратуры. Такой пока что в парламент не поступал, что в свою очередь сильно разозлило некоторых "слуг народа". Больше об этом читайте здесь.