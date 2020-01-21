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ГБР объявило о принудительном допросе Порошенко. Что известно?

17:40
ГБР объявило о принудительном допросе Порошенко. Что известно? - фото 1
ГБР объявило о принудительном допросе Порошенко. Что известно?

Государственное бюро расследований объявило о принудительном приводе на допрос лидера партии "ЕС" Петра Порошенко.

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Об этом заявил следователь ГБР Олег Корецкий.

"Ему (Петру Порошенко – прим. ред.) так же было отмечено о необходимости явки сегодня (21 января – прим. ред.) в 10:30 для допроса в качестве свидетеля. Однако он без уважительных причин, не сообщая о любых причинах, не явился сегодня на допрос. Соответственно следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко", - отметил следователь.

В свою очередь адвокат политика Игорь Головань заявил, что его подзащитный не получал повестку на указанную дату.

ГБР объявило о принудительном допросе Порошенко. Что известно? - фото 194637

Игорь Головань

"Обратите внимание, что на сайте ГБР есть повестки только на 24 января. Сообщение есть о 21 января. Но повестка - документ - есть только на 24-е. Сегодня Порошенко не пришел, потому что не было вызова. Но вчера он сам пришел, чтобы получить повестки, и чтобы все было по закону. Получил повестку на 24 января и придет свидетельствовать 24 января", - сказал юрист.

Напомним, что ранее ГБР заявило о составлении подозрения Петру Порошенко. В "Слуге народа" инициативу одобрили и пообещали снять неприкосновенность с лидера "ЕС".

Однако для проведения подобных действий необходим запрос в адрес Рады со стороны прокуратуры. Такой пока что в парламент не поступал, что в свою очередь сильно разозлило некоторых "слуг народа". Больше об этом читайте здесь.

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Петр Порошенко ГБР допрос Новости Украина
РБК Украина
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