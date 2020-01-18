Порошенко обвинил в слежке ОПУ. Раскрыты детали

Порошенко обвинил в слежке ОПУ. Раскрыты детали

Глава партии "ЕС" Петр Порошенко обвинил Офис президента Украины и ГБР в слежке за собой.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Очевидно, Офис Президента и ГБР незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и переписками. Публичное "приглашение" на допросы, не предусмотренное никакими нормами УПК, на 21 и 24 января прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда 21 и обратно 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки", - говорится в сообщении .

Кроме того в ЕС почеркнули, что Петр Порошенко готов сотрудничать со следствием, но лишь в рамках украинского законодательства.

"Чтобы не давать власти поводов для спекуляций, Порошенко решил отменить этот визит и сдать билеты. Однако, явка на допросы возможна только при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины", - отметили в ЕС.

Напомним, ГБР пригрозило пятому президенту Украины Петру Порошенко принудительным приводом на допрос в случае неявки к следователю.