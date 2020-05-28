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Forbes назвал самого богатого украинца: Кто же он?

16:30
Forbes назвал самого богатого украинца: Кто же он? - фото 1
Forbes назвал самого богатого украинца: Кто же он?

Впервые с 2016 года издание "Forbes" назвало 100 богатейших предпринимателей Украины. Рассказываем, кто вошел в заветный список.

Ахметов рассказал, чего он боится больше всего на свете

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на опубликованный рейтинг.

Итак, первое место занимает...

Олигарх Ринат Ахметов. Несмотря на то, что с 2013 г. состояние бизнесмена уменьшилось в 6 раз, он по прежнему входит в первую тройку богатейших украинцев ($2,8 млрд). Вторую строчку занял владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук $1,4 млрд, третье место - Петр Порошенко $1,4 млрд.

Кроме того в рейтинг состоятельнейших бизнесменов вошли: супруги Александр и Галина Герега ( $1,3 млрд.), Геннадий Боголюбов ($1,2 млрд), Игорь Коломойский ($1 млрд), Вадим Новинский ($810 млн) и Дмитрий Фирташ ($370 млн).

Отметим, что…

Несмотря на первое место в рейтинге "Forbes", олигарх Ринат Ахметов на данный момент переживает нелегкие времена. Так, осенью 2019 г. из-за задолженности в 1 млрд. грн была закрыта сеть супермаркетов бизнесмена "Брусничка". Примерно в это же время прекратил работу один из крупнейших заводов Украины (также подконтролен Ахметову – прим. ред.) - "Днепровский металлургический комбинат".

А после того, как по украинской экономике ударила пандемия коронавируса, дела бизнесмена стали еще хуже: падение спроса на электроэнергию привело к закономерному снижению закупок угля. Желая спасти свои доходы, Ринат Ахметов решил повлиять на работу АЭС.

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Новости Украина Ринат Ахметов Александр Герега Петр Порошенко Дмитрий Фирташ Игорь Коломойский
Forbes
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