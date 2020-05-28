Forbes назвал самого богатого украинца: Кто же он?

Forbes назвал самого богатого украинца: Кто же он?

Впервые с 2016 года издание "Forbes" назвало 100 богатейших предпринимателей Украины. Рассказываем, кто вошел в заветный список.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на опубликованный рейтинг.

Итак, первое место занимает...

Олигарх Ринат Ахметов. Несмотря на то, что с 2013 г. состояние бизнесмена уменьшилось в 6 раз, он по прежнему входит в первую тройку богатейших украинцев ($2,8 млрд). Вторую строчку занял владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук $1,4 млрд, третье место - Петр Порошенко $1,4 млрд.

Кроме того в рейтинг состоятельнейших бизнесменов вошли: супруги Александр и Галина Герега ( $1,3 млрд.), Геннадий Боголюбов ($1,2 млрд), Игорь Коломойский ($1 млрд), Вадим Новинский ($810 млн) и Дмитрий Фирташ ($370 млн).

Отметим, что…

Несмотря на первое место в рейтинге "Forbes", олигарх Ринат Ахметов на данный момент переживает нелегкие времена. Так, осенью 2019 г. из-за задолженности в 1 млрд. грн была закрыта сеть супермаркетов бизнесмена "Брусничка". Примерно в это же время прекратил работу один из крупнейших заводов Украины (также подконтролен Ахметову – прим. ред.) - "Днепровский металлургический комбинат".

А после того, как по украинской экономике ударила пандемия коронавируса, дела бизнесмена стали еще хуже: падение спроса на электроэнергию привело к закономерному снижению закупок угля. Желая спасти свои доходы, Ринат Ахметов решил повлиять на работу АЭС.