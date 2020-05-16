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Ахметов рассказал, чего он боится больше всего на свете

17:22
Ахметов рассказал, чего боится больше всего на свете - фото 1
Ахметов рассказал, чего боится больше всего на свете

Украинский олигарх Ринат Ахметов рассказал СМИ, чего он боится больше всего на свете.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на интервью бизнесмена "Радио Свобода".

Отвечая на столь щекотливый вопрос, олигарх заявил следующее:

"Что я не могу пройтись по родным улицам и поговорить с земляками. Что я не могу навестить В принципе, я ничего не боюсь. Но есть то, что у меня сильно «болит». Мне больно, что вот уже 6 лет я не был в своем родном Донецке. Что я не могу пройтись родными улицами и поговорить с земляками. Что я не могу навестить родные могилы, не могу сходить на могилу отца ... Я хочу, чтобы это все поскорее произошло. И, наверное, боюсь, что это не произойдет или произойдет не скоро".

Отметим, что бизнес Рината Ахметова на данный момент переживает нелегкие времена. Так, осенью 2019 г. из-за задолженности в 1 млрд. грн была закрыта сеть супермаркетов бизнесмена "Брусничка". Примерно в это же время прекратил работу один из крупнейших заводов Украины (подконтролен Ахметову – прим. ред.) - "Днепровский металлургический комбинат".

А после того, как по украинской экономике ударила пандемия коронавируса, дела бизнесмена стали еще хуже: падение спроса на электроэнергию привело к закономерному снижению закупок угля. Желая спасти свои доходы, Ринат Ахметов решил повлиять на работу АЭС.

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Новости Украина Ринат Ахметов Донецкая область Донецк
Радио Свобода
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