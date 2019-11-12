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Ахметов лишится части своего бизнеса. Что известно?

Вчера, 19:40
Ахметов лишится части своего бизнеса. Что известно? - фото 1
Ахметов лишится части своего бизнеса. Что известно?

Украинский олигарх Ринат Ахметов закрывает сеть супермаркетов "Брусничка" из-за потери магазинов в ОРДЛО и задолженности в 1 млрд. грн.

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Об этом заявил гендиректор "Украинского ритейла " Евгений Хворостянко в интервью "Новому времени".

"С момента начала военного конфликта на Донбассе "Украинский ритейл" лишился 53 магазинов, что остались на неподконтрольной территории. Это были крупнейшие магазины сети "Брусничка", они приносили 80% всей прибыли", - заявил администратор.

Ахметов лишится части своего бизнеса. Что известно? - фото 191112Ремонт в бывшей "Брусничке", 2019 г..

Отметим, что управляющие Ахметова пытались развивать сеть и на территории свободной Украины, однако из-за высокой конкуренции их затея провалилась.

Ахметов лишится части своего бизнеса. Что известно? - фото 191111

Закрытый магазин "Брусничка" в Мариуполе, 2019 г.

На данный момент задолженность компании составляет 1,098 млрд грн., из них банкам 186 млн грн, работникам - 6,5 млн грн., поставщикам - 652 млн грн.

Напомним, что один из крупнейших заводов Украины "Днепровский металлургический комбинат" остановил свою работу. Он подконтролен Ринату Ахметову.

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Ринат Ахметов АТО Донбасс Новости Украина
Новое время
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