В ГБР расследуют развал атомной энергетики в угоду Ахметову

В ГБР открыли уголовное дело из-за остановки атомных электростанций для Ахметова

В четверг, 7 мая, в государственном бюро расследований заявили о проведении расследования намеренного занижения мощностей АЭС. Правда, заниматься им наверняка будут для проформы, поскольку искуственно создавать дефицит атомной энергии - идея главы минэнерго и премьера.

Выгодополучателем же отключений энергоблоков АЭС и снижения мощностей оставшихся в работе является олигарх Ринат Ахметов, чьи ТЭЦ в таком случае получают не только прибыль, но и монополию.

Тем не менее, сегодня в ГБР наговорили много о "возможном наказании виновных".

- После того, как министерство энергетики и защиты окружающей среды обновило прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергосистемы Украины на 2020 год, в котором предусмотрено снижение мощностей энергоблоков государственных атомных электростанций в пользу увеличения объемов закупки электроэнергии у частных компаний, мы увидели признаки возможных неправомерных действий. Начато расследование.

Как утверждают правоохранители, снижение производства на АЭС на 8,6% может привести к остановке энергоблоков АЭС, убыткам государственного бюджета и банкротства объектов государственной собственности, которые являются стратегически значимыми для Украины.

Так что Шмыгаль и Зе команда в интересах Ахметова фактически могут разрушить всю атомную энергетику страны.

"Гениальные" идеи Буславец уже вызвали намерения НКРЭКУ значительно повысить цены на электроэнергию для потребителей. Если тарифы повысятся, украинцы за год заплатят частным компаниям и государству на 50 миллиардов гривен больше, чем положено.

К слову, остановят четыре реактора на разных станциях, а еще на трех снизят мощность уже 10 мая.