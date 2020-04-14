Священники УПЦ МП скрывают данные о больных коронавирусом и способствуют пандемии

Антиукраинские попы проводят одну из масштабнейших диверсий в Украине

Пророссийские попы, являющиеся членами агентурной сети ФСБ, делают все необходимое, чтобы от китайского коронавируса умерло как можно больше украинцев. Промывающие мозги людям шпионы призывают народ не соблюдать карантин, а также препятствуют действиям власти.

Так, во вторник, 14 апреля, главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко заявила о том, что работники Московского патриахата мешают проведению санитарно-эпидемиологических расследований случаев заражения среди своих коллег и верующих.

- Мы постоянно сталкиваемся с сокрытием или искажением информации. Больные резко "прекращают работать" в церквях, якобы становятся людьми, которые их "две недели не посещали". И мы не можем определить круг контактных лиц, провести все противоэпидемические мероприятия, - подчеркнула Есипенко.

В качестве примера медик привела монахиню Теплодарского монастыря, которая после госпитализации оказалась "условно относящейся к церковному учреждению". Женщину привезли в больницу в тяжелом состоянии, но террористы из УПЦ МП тут же заявили, что диагноз пациента не подтвержден, сама она в монастыре бывает крайне редко, да и вообще у нее "проблемы с головой".

Точно такой же случай произошел в Подольске, где заразились священник и его теща. Руководство церкви назвало эпидемиологам фейковые данные о приходе больного.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине официально зафиксировали 3372 случая заражения китайским коронавирусом.

98 человек скончались, а 119 вышли из больниц здоровыми. Впрочем, эта статистика чрезвычайно не точная. Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.