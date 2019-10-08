"Ездили с детьми": Ваврыш оправдался за отдых с Богданом

"Ездили с детьми": Ваврыш оправдался за отдых с Богданом

Украинский бизнесмен Андрей Ваврыш рассказал о совместном отдыхе с Андреем Богданом в Турции.

О деталях поездки он поведал в блиц-интервью "Громадське".

"Ездили просто с детьми. Был такой фототур, ребята организовывали — такая группа, которая ездила фотографировать лучшие места. И мы просто поняли, что надо к кому-то присоединиться, потому что самим такие вещи организовывать сложно", - заявил застройщик.

Напомним, 3 октября Андрея Богдана заметили в аэропорту Анкары (Турция) в обществе застройщика Андрея Ваврыша. Как сообщали СМИ, украинский бизнесмен отмечал годовщину своего брака. А глава ОП был просто за компанию.

Отметим, что ранее Андрей Богдан уже успел попасть в один "тур-скандал". Так, 24 августа, вместо того, чтобы понаблюдать с президентом за Маршем Достоинства, политик улетел на свадьбу в Сен-Тропе (Франция). Позже глава ОП попытался оправдаться за свой отдых. Но получилось не очень. Правда, один плюс от его поездки все же имеется: вояж Богдана послужил предметом для многих мемов и шуток. Собрали для вас лучшие из них.