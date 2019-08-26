Богдан в Сен-Тропе: Сеть разорвало от МЕМОВ
Богдан в Сен-Тропе: Сеть разорвало от МЕМОВ
Намедни отечественные СМИ облетела новость: Андрей Богдан пропустил "Шествие Достоинства" ради отдыха в Сен- Тропе. Традиционно сеть взорвалась шутками и мемами.
Тут и легендарное заявление вспомнили.
И новое название политсилы подобрали.
И даже оправдание нашли.
И не одно.
Нашлись и люди и без оптимизма.
Они уже предрекают начало новой эпохи.
Но будем честны, Богдан там времени не терял.
А на самом деле все было так.
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