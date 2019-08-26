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Богдан в Сен-Тропе: Сеть разорвало от МЕМОВ

10:45
Богдан в Сен-Тропе: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 1
Богдан в Сен-Тропе: Сеть разорвало от МЕМОВ

Намедни отечественные СМИ облетела новость: Андрей Богдан пропустил "Шествие Достоинства" ради отдыха в Сен- Тропе. Традиционно сеть взорвалась шутками и мемами.

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Тут и легендарное заявление вспомнили.

Богдан в Сен-Тропе: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 186527
И новое название политсилы подобрали.
Богдан в Сен-Тропе: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 186528
И даже оправдание нашли.
Богдан в Сен-Тропе: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 186529
И не одно.
Богдан в Сен-Тропе: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 186530
Нашлись и люди и без оптимизма.
Богдан в Сен-Тропе: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 186531
Они уже предрекают начало новой эпохи.
Богдан в Сен-Тропе: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 186532
Но будем честны, Богдан там времени не терял.
Богдан в Сен-Тропе: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 186533
А на самом деле все было так.
Богдан в Сен-Тропе: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 186534

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