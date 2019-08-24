День Независимости 2019 Владимир Зеленский война на Донбассе Партия Слуга народа

В Киеве прошел Зе-парад: самые яркие ФОТО, ВИДЕО

10:51
В Киеве проходит Зе-парад: самые яркие ФОТО - фото 1
В Киеве проходит Зе-парад: самые яркие ФОТО

В субботу, 24 августа, в Киеве прошли торжества ко Дню Независимости Украины. Как и планировалось, парад не состоялся. Его заменило т.н. "Шествие Достоинства". Собрали для вас самые памятные события этого мероприятия.

Зе-парад 24 августа: ярчайшие фото репетиции
https://beztabu.net/novosti_t4952
Зе-парад 24 августа: ярчайшие фото репетиции
В Киеве прошел Зе-парад: самые яркие ФОТО, ВИДЕО - фото 186451
Около 9 утра президентская чета в сопровождении детей в белых одеждах начала спуск по Аллее Героев Небесной Сотни к Майдану. В этом можно усмотреть определённый символизм: именно в упомянутой локации шли самые кровопролитные бои с "Беркутом"; а дети в белых одеждах, как не сложно догадаться - это ангелы. В 9:30 Зеленские прибыли на Майдан. Весь центр замер. Началась минута молчания.
В Киеве прошел Зе-парад: самые яркие ФОТО, ВИДЕО - фото 186450

После того, как были отдана дань уважения погибшим украинцам, заиграл национальный гимн, часть которого была исполнена на пианино: в преддверии торжества, организаторы выставили на Майдане больше 20 инструментов (28?).

В Киеве прошел Зе-парад: самые яркие ФОТО, ВИДЕО - фото 186456

Свою версию гимна исполнила и Тина Кароль.

И тут музыка стихла. Президент Украины Владимир Зеленский начал торжественную речь. Глава государства акцентировал внимание на единстве всех украинцев, понадеялся на скорое завершение войны и наступление мирного времени.

Завершив речь, президент принялся награждать государственным наградами военнослужащих и гражданских лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной.

В Киеве прошел Зе-парад: самые яркие ФОТО, ВИДЕО - фото 186452

В числе награжденных был и новоизбранный "слуга народа" Жан Беленюк.

В Киеве прошел Зе-парад: самые яркие ФОТО, ВИДЕО - фото 186455

После всех церемоний, началось само "Шествие Достоинства": военные, учителя, медики, спортсмены и пр. двинулись в сторону Европейской площади.

В Киеве прошел Зе-парад: самые яркие ФОТО, ВИДЕО - фото 186454

 

Напомним, что ранее Офис Президента отменил парад военной техники на День Независимости. По мнению Команды Зе, подобные торжества являются слишком дорогими и к тому же несовременными.

Как только "классический" парад был отменен, в адрес Офиса Президента развернулся шквал критики. А после приглашения клипмейкера Бадоева для организации "Шествия Достоинства", насмешек стало еще больше. Однако это уже совершенно другая история.

Напомним, Зеленский отменил парад. И тут же оправдался.


https://beztabu.net/novosti_t4952

Это понравилось далеко не всем. В адрес Офиса Президента развернулся шквал критики. А после приглашения клипмейкера Алана Бадоева для организации "Шествия Достоинства", насмешек стало еще больше. Однако это уже совершенно другая история.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина День Независимости 2019 Владимир Зеленский ВСУ Киев
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В столице прошел Марш защитников. Без Порошенко - ФОТО - фото 1
Марш защитников прошел. Но без Порошенко - ФОТО, ВИДЕО
15:00
Зеленский ввел новый День памяти. Раскрыты детали - фото 1
Зеленский ввел новый День памяти. Раскрыты детали
12:12
Домой только с Оскаром - фото 1
Украину на Оскаре представит фильм об оккупации Крыма
Вчера, 21:05
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Загрузка...