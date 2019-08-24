В Киеве прошел Зе-парад: самые яркие ФОТО, ВИДЕО
В субботу, 24 августа, в Киеве прошли торжества ко Дню Независимости Украины. Как и планировалось, парад не состоялся. Его заменило т.н. "Шествие Достоинства". Собрали для вас самые памятные события этого мероприятия.
https://beztabu.net/novosti_t4952
После того, как были отдана дань уважения погибшим украинцам, заиграл национальный гимн, часть которого была исполнена на пианино: в преддверии торжества, организаторы выставили на Майдане больше 20 инструментов (28?).
Свою версию гимна исполнила и Тина Кароль.
И тут музыка стихла. Президент Украины Владимир Зеленский начал торжественную речь. Глава государства акцентировал внимание на единстве всех украинцев, понадеялся на скорое завершение войны и наступление мирного времени.
Завершив речь, президент принялся награждать государственным наградами военнослужащих и гражданских лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной.
В числе награжденных был и новоизбранный "слуга народа" Жан Беленюк.
После всех церемоний, началось само "Шествие Достоинства": военные, учителя, медики, спортсмены и пр. двинулись в сторону Европейской площади.
Напомним, что ранее Офис Президента отменил парад военной техники на День Независимости. По мнению Команды Зе, подобные торжества являются слишком дорогими и к тому же несовременными.
Как только "классический" парад был отменен, в адрес Офиса Президента развернулся шквал критики. А после приглашения клипмейкера Бадоева для организации "Шествия Достоинства", насмешек стало еще больше. Однако это уже совершенно другая история.
Напомним, Зеленский отменил парад. И тут же оправдался.
https://beztabu.net/novosti_t4952
Это понравилось далеко не всем. В адрес Офиса Президента развернулся шквал критики. А после приглашения клипмейкера Алана Бадоева для организации "Шествия Достоинства", насмешек стало еще больше. Однако это уже совершенно другая история.