В Киеве прошел Зе-парад: самые яркие ФОТО, ВИДЕО

В Киеве проходит Зе-парад: самые яркие ФОТО

В субботу, 24 августа, в Киеве прошли торжества ко Дню Независимости Украины. Как и планировалось, парад не состоялся. Его заменило т.н. "Шествие Достоинства". Собрали для вас самые памятные события этого мероприятия.

Зе-парад 24 августа: ярчайшие фото репетиции

https://beztabu.net/novosti_t4952

Около 9 утра президентская чета в сопровождении детей в белых одеждах начала спуск по Аллее Героев Небесной Сотни к Майдану. В этом можно усмотреть определённый символизм: именно в упомянутой локации шли самые кровопролитные бои с "Беркутом"; а дети в белых одеждах, как не сложно догадаться - это ангелы. В 9:30 Зеленские прибыли на Майдан. Весь центр замер. Началась минута молчания.

После того, как были отдана дань уважения погибшим украинцам, заиграл национальный гимн, часть которого была исполнена на пианино: в преддверии торжества, организаторы выставили на Майдане больше 20 инструментов (28?).

Свою версию гимна исполнила и Тина Кароль.

И тут музыка стихла. Президент Украины Владимир Зеленский начал торжественную речь. Глава государства акцентировал внимание на единстве всех украинцев, понадеялся на скорое завершение войны и наступление мирного времени.

Завершив речь, президент принялся награждать государственным наградами военнослужащих и гражданских лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной.

В числе награжденных был и новоизбранный "слуга народа" Жан Беленюк.

После всех церемоний, началось само "Шествие Достоинства": военные, учителя, медики, спортсмены и пр. двинулись в сторону Европейской площади.

Напомним, что ранее Офис Президента отменил парад военной техники на День Независимости. По мнению Команды Зе, подобные торжества являются слишком дорогими и к тому же несовременными.

Как только "классический" парад был отменен, в адрес Офиса Президента развернулся шквал критики. А после приглашения клипмейкера Бадоева для организации "Шествия Достоинства", насмешек стало еще больше. Однако это уже совершенно другая история. Напомним, Зеленский отменил парад. И тут же оправдался.

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

Это понравилось далеко не всем. В адрес Офиса Президента развернулся шквал критики. А после приглашения клипмейкера Алана Бадоева для организации "Шествия Достоинства", насмешек стало еще больше. Однако это уже совершенно другая история.